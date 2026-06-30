TFF Yabancı Futbolcu Kuralında Değişiklik Yok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 10+4 olarak uygulanan yabancı futbolcu kuralında değişikliğe gidilmeyeceğini duyurdu.

Federasyonun internet sitesinden konuyla ilgili yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A takım listesinde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A takım listelerine 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır."