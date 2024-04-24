TFFHGD'den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki - Son Dakika
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TFFHGD'den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki

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Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD), Süper Lig'deki yabancı gözlemci ve Video Yardımcı Hakem (VAR) görevlendirmelerine karşı çıktı. Dernek, bu uygulamanın Türk hakemlerinin gelişimine zarar verdiğini ve ulusal hakemlik kalitesini olumsuz etkilediğini belirtti.

24.04.2024 15:25  Güncelleme: 15:30
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TFFHGD Genel Merkezi, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemi atamalarına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Geçtiğimiz haftalarda Süper Lig'de uygulamaya konulan söz konusu atama işlemlerine karşı olunduğunun belirtildiği açıklamada, "Bir milleti, millet yapan temel değerlerin başında milli değerler gelmektedir. Vatan, bayrak, kültür, dil, marş, coğrafyamız, Türk insanımız vb. gibi unsurlar milli değerlerimizi oluşturmaktadır. Milli değerler, milleti ve toplumu bir arada tutan ve onları birlikte yaşatarak mutlu, huzurlu, barışçıl ve güven içinde yaşamasını sağlayan değerlerdir. Yüzlerce yılın birikimi olan bu değerlerin korunması toplumun korunması anlamında gelmektedir. Bir milleti var eden ve yüzlerce yıl yaşamasını sağlayacak olan birlikte yaşama kültürünün temel harcı ve bir arada tutmayı sağlayan değerleridir. Bu harcın sağlam ve ayrılmaz olması milli değerlerinin bir arada sahip çıkılmasına ihtiyaç duyar" ifadeleri yer aldı.

"YABANCI VAR HAKEMİ UYGULAMASINA KARŞIYIZ"

Bu bağlamda bizler Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Merkezi olarak Türk'ün gücünün her alanda ön plana çıktığı dünyada kendi değerlerimize sahip çıkılması gerektiğini vurgulamak istiyoruz ve liglerimizde uygulanmaya başlayan yabancı gözlemci, yabancı VAR hakemi uygulamasına karşı olduğumuzu belirtmek isteriz. Ülkemizde yönetim kademelerinde Türk insanına duyulan güvenin önemli olduğunu, bunun içinde federasyonumuz ve kurullarında da görev yapan yöneticilere belirtmek isteriz ki 85 milyonluk ülkemizde, en üst ligden en alt lige kadar tüm üyelerimize gereken değer verildiğinde bu görevleri en iyi şekilde yapacağına güvenimiz tamdır.

Genel Merkez seçimlerinden önce yaptığımız lansmanda vaat ettiğimiz tüm projelerimizi hayata geçirmek adına seçim sonuçlarının ilanından itibaren çalışmaya başladığımızı belirtmek isteriz. Bizi destekleyen desteklemeyen kim olursa olsun yöneticisi bulunduğumuz hakemlerimizin, gözlemcilerimizin ve mentörlerimizin hak ettiği en iyi yerlere gelmesi adına her alanda mücadele edeceğimizi, gerek devletin bütün kademeleriyle gerekse futbol federasyonu ve kurullarıyla temaslarda bulunacağımızı belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi.

TFFHGD\'den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki

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Son Dakika Spor TFFHGD'den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki - Son Dakika

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