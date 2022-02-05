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TGF Türkiye Golf Turu'nun 2. ayak mücadelesi tamamlandı - Son Dakika

TGF Türkiye Golf Turu'nun 2. ayak mücadelesi tamamlandı

05.02.2022 17:50

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 2. ayak mücadelesi sona erdi.

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 2. ayak mücadelesi sona erdi.

Belek'te bulunan National Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen organizasyonda, İstanbul Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Regnum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, National BGK, Bodrum Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü ve Antalya Bahçeşehir Koleji'nden 9'u kadın toplam 21 sporcu mücadele etti.

Sporcular 2 gün boyunca toplam 54 delikte sıralamaya girebilmek için yarıştı.

Turnuvada erkekler kategorisinde Antalya Gençler Golf Spor Kulübünden Berk Çelik 181 (+3) gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübünden Can Gürdenli 187 (+9) gross skorla ikinci, Sueno Golf Kulübünden İbrahim Tarık Aslan 192 (+14) gross skorla üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde ise Antalya Bahçeşehir Koleji'nden İrem Demir 194 (+16) gross skorla birinci sırayı aldı. Ankara Golf Kulübünden Deniz Kaya ile İstanbul Gençler Golf Akademisinden Ilgın Zeynep Denizci, 204 (+26) gross skorla ikinciliği paylaştı.

Turnuvanın 3. ayak mücadelesi 18-20 Şubat tarihlerinde Antalya Golf Kulübünde yapılacak.

TGF Türkiye Golf Turu'nun 2. ayak mücadelesi tamamlandı
TGF Türkiye Golf Turu'nun 2. ayak mücadelesi tamamlandı
TGF Türkiye Golf Turu'nun 2. ayak mücadelesi tamamlandı
TGF Türkiye Golf Turu'nun 2. ayak mücadelesi tamamlandı

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Antalya, Türkiye, Golf, Tgf, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TGF Türkiye Golf Turu'nun 2. ayak mücadelesi tamamlandı - Son Dakika Spor


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