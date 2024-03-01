Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 3. ayak müsabakaları başladı.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen turnuvaya 14 golf kulübünden 36 sporcu katılıyor.
Turun 3. ayağı yarın oynanacak ikinci raund müsabakalarıyla devam edecek.
Son Dakika › Spor › TGF Türkiye Golf Turu'nun 3. ayak müsabakaları başladı - Son Dakika
Mondihome Kayserispor, Çaykur Rizespor ile yapacakları maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi. İki takım yarın saat 13.30'da Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın saat 16.00'da sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı. İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman sonrasında Rizespor, 3 puan hedefliyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 27 maçta Kayserispor 11 kez galip gelirken, Rizespor ise 8 kez galip geldi. Müsabakayı Burak Pakkan yönetecek.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın akşam deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınma, koordinasyon, taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, maçın oynanacağı Mersin'e gidecek.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Beşiktaş'ta düzenlenen Üreten İstanbul Büyüten Türkiye programında iş, sanat ve spor camiası ile bir araya geldi. Kurum, İstanbul'un vefası olmayanlarla yönetilemeyeceğini vurgulayarak, son 5 yılda İstanbul'un düştüğü durumu eleştirdi. Ayrıca, deprem dönüşümünün önemine değinip, mevcut İBB yönetimini eleştirdi ve İstanbul'un turizm master planının olmadığını belirtti.
Beşiktaş taraftarı, Galatasaray derbisi öncesi siyah-beyazlı takımı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde ziyaret ederek, moral verdi. Taraftarlar, futbolcular ve teknik ekibe destek vermek için tesise alındı ve antrenman sahasına götürüldü. Futbolseverler, çiçek ve tatlı ikram ederek takıma desteklerini gösterdi.
A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'nda 3 Mart Pazar günü ağırlayacakları Bulgaristan maçını seyircinin de desteğiyle kazanacaklarına inandığını söyledi. Takımın kaptanı Betül Yılmaz da takımın performansını artırmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti ve Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in az süre almasının maç içindeki koşullara bağlı olduğunu söyledi. Ancelotti, Arda'nın çok yetenekli bir futbolcu olduğunu ve zamanla daha fazla forma şansı bulacağını da belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?