TGF Türkiye Golf Turu'nun 4. Ayağı Antalya'da devam ediyor - Son Dakika
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TGF Türkiye Golf Turu'nun 4. Ayağı Antalya'da devam ediyor

19.03.2022 17:12
TGF Türkiye Golf Turu'nun 4. Ayağı Antalya'da devam ediyor

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 4. ayağı, Antalya Serik'te oynanan müsabakalarla devam ediyor.

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 4. ayağı, Antalya Serik'te oynanan müsabakalarla devam ediyor.

Kaya Palazzo Golf Sahası'nda oynanan müsabakalarda, sahaya Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Regnum Golf Spor Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Olympos Golf Kulübü, National BGK ve Antalya Bahçeşehir Koleji SK.'dan 9'u kadın toplam 21 sporcu çıktı.

TGF Türkiye Golf Turu 4. Ayak müsabakasının ikinci raundunun ardından erkeklerde Antalya Gençler Golf Spor Kulübü'nden Taner Yamaç toplamda 149 (+7) gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübü'nden Can Gürdenli toplamda 150 (+8) gross skorla ikinci, Sueno Golf Kulübü'nden İbrahim Tarık Aslan toplamda 154 (+12) gross skorla üçüncü durumda bulunuyor.

Kadınlarda Antalya Gençler Golf Spor Kulübü'nden İrem Demir toplamda 155 (+13) gross skorla birinci sırada yer alırken, İstanbul Gençler Golf Akademisi'nden Zeynep Denizci ile National BGK'dan Ayşe Demir toplamda 161'er (+19) gross skorla ikinciliği paylaştı.

Oynanan turnuvanın final raundu, 20 Mart Pazar günü Kaya Palazzo Golf Sahası'nda yapılacak müsabakaların ardından sona erecek. - İSTANBUL

TGF Türkiye Golf Turu'nun 4. Ayağı Antalya'da devam ediyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TGF Türkiye Golf Turu'nun 4. Ayağı Antalya'da devam ediyor - Son Dakika


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