TGF Türkiye Golf Turu'nun 4. ayak müsabakaları başladı - Son Dakika
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Spor

TGF Türkiye Golf Turu'nun 4. ayak müsabakaları başladı

TGF Türkiye Golf Turu\'nun 4. ayak müsabakaları başladı

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Bodrum ilçesinde düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 4. ayak müsabakaları başladı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan Regnum Golf&Country Kulübü'nde gerçekleştirilen turnuvaya 11 golf kulübünden 31 sporcu katılıyor. Turun 4. ayağı yarın oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

16.03.2024 14:41  Güncelleme: 14:44
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Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Bodrum ilçesinde düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 4. ayak müsabakaları başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan Regnum Golf&Country Kulübü'nde gerçekleştirilen turnuvaya 11 golf kulübünden 31 sporcu katılıyor.

Turun 4. ayağı yarın oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TGF Türkiye Golf Turu'nun 4. ayak müsabakaları başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TGF Türkiye Golf Turu'nun 4. ayak müsabakaları başladı - Son Dakika
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