TGF Türkiye Golf Turu'nun 8. ayak müsabakaları Antalya'da başladı - Son Dakika
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Spor

TGF Türkiye Golf Turu'nun 8. ayak müsabakaları Antalya'da başladı

TGF Türkiye Golf Turu\'nun 8. ayak müsabakaları Antalya\'da başladı

Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 8. ayak müsabakaları, Antalya'da başladı. 11 golf kulübünden 23 sporcu mücadele ediyor. Erkeklerde Tuna Şahin birinci, İbrahim Tarık Aslan ikinci oldu. Kadınlarda ise Deniz Sapmaz birinci, Lara Sorguç ikinci oldu. Müsabaka, 26 Mayıs'ta final raundu ve kupa töreniyle sona erecek.

24.05.2024 14:23
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Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 8. ayak müsabakaları, Antalya'da başladı.

Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Antalya Golf Kulübünde gerçekleştirilen turnuvada, 11 golf kulübünden 23 sporcu mücadele ediyor.

Turnuvada oynanan müsabakanın birinci raundunda, erkekler grossta Ataşehir Golf Kulübünden Tuna Şahin 69 gross skorla birinci, Sueno Golf Kulübünden İbrahim Tarık Aslan 73 gross skorla ikinci olurken, Kemer Golf Kulübünden Can Gürdenli, Bodrum Golf Kulübünden Arjin Yalçınkaya ile Kemer Golf Kulübünden Can Marko Özdemir ise 76'şar gross skorla üçüncü sırayı paylaştı.

Kadınlar grossta Ataşehir Golf Kulübünden Deniz Sapmaz 72 gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübünden Lara Sorguç 64 gross skorla ikinci, Bodrum Golf Kulübünden Zeynep Süalp ise 75 gross skorla üçüncü oldu.

TGF Türkiye Golf Turu'nun son ayağı olan 8. ayak müsabakasını TGF Milli Takımlar Başantrenörü Keith Coveney ve TGF Milli Takımlar Başantrenör yardımcısı Çağatay Ural da takip ediyor.

Müsabaka, 26 Mayıs'ta oynanacak final raundunun ardından yapılacak kupa töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TGF Türkiye Golf Turu'nun 8. ayak müsabakaları Antalya'da başladı - Son Dakika

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