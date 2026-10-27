TGTOF Başkanı Toksöz, Ulsan'da 10 sporcuyla Dünya Şampiyonası'nda kürsü hedefliyor

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Başkanı Cengiz Toksöz, 2026 Dünya Geleneksel Okçuluk Şampiyonası'nda güzel dereceler elde ederek kürsüyü hedeflediklerini söyledi.

Toksöz, Güney Kore'nin Ulsan şehrinde 30 Ekim-4 Kasım tarihlerinde düzenlenecek organizasyon öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Başkan Cengiz Toksöz, organizasyonda mücadele edecekleri için heyecanlı olduklarını belirterek, "Bu üçüncü ve son kampımız. Uluslararası müsabakalar, geleneksel Türk okçuluğunun orada temsil edilmesi, ülkemizin temsil edilmesi, bayrağımızın en yukarıya taşınması adına sporcularımızın burada ciddi bir ekiple birlikte gayretleri, çalışmaları var. Çalışmalar çok yoğun geçiyor. Bu güzel tesiste, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bizlere ve okçulara hediyesi olan bu alanda ülkesini temsil edecek sporcuların çalışmalarını gerçekleştirmesi adına ben Okçular Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. Güney Kore'deki müsabakalarda inşallah güzel derecelerle ülkemizi temsil ederek bayrağımızı en yukarıya taşıyarak dönmüş olmayı temenni ediyoruz." diye konuştu.

"Bizde gayret vardır. Nasip Allah'tandır." diyen Toksöz, şöyle devam etti:

"Okçuların ritüellerinde bu var, biz buna inanırız. Çünkü bizler atmak hüner, başarı kader deriz. Mevlam nasip ederse tabii çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Kadercilik değil burada bahsetmek istediğimiz, sporcularımız kendi gayretlerini, yoğun çalışmalarını gerçekleştirecekler. Bizler de federasyon olarak kendilerine bu imkanları sunacağız, onlar da inşallah bu gayretlerinin sonucunda bu beklentileri karşılayacaklar. Bu, onların üzerinde bir baskı oluşturmasından ziyade, onlar ellerinden geleni yapacaklar, sonrasında başarıyı da ulaştıklarında inşallah bayrağımızı en yukarıda gördüğümüzde biz de mutlu olacağız. Bunun üzerlerinde baskı olmasını biz istemiyoruz. Onun için burada psikolojik danışmanımız da var. Zayıf yönlerini, kuvvetli yönlerini biliyorlar. Mental olarak hem sportif anlamda destek veriyorlar. Gerisi bizim beklentimiz ama biz sporcularımıza güveniyoruz. Başarıyı tabii ki istiyoruz. Olmasa da onlar yine bizim baş tacımız, sporcularımız ama biz bu anlamda iddialıyız. Elimizden gelen tüm gayreti inşallah sporcularımızla birlikte gösterip orada kürsüyü görmek istiyoruz."

Okçuluğun gelişimiyle Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun gelişiminin benzerlik gösterdiğini aktaran Cengiz Toksöz, "Çok yeni bir federasyonuz. 2019 yılında kurulduğumuzda zaten bu geleneksel okçuluğun ateşini birkaç kişi yaktı. Bu ciddi bir ihtiyaçtı. Öncelikle 2013 yılında Okçular Vakfı'nın ihyası bu anlamda ateşi yaktı. Okçular Vakfı'nın ihyasıyla birlikte daha sonra Dünya Etnospor Birliği'nin kurulması, geleneksel sporların tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygınlaşmasına sebep oldu. Yine bu parçayı tamamlayan 2019 yılında Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle kurulan federasyonumuz oldu. Kendine ait bir çatısının olması, kurumsal yapı içinde kendine ait yönetmeliklerinin olması, hakemlerinin, antrenörlerinin olması, lisanslı sporcular yetiştirmemiz bunun önünü açtı. Biz de federasyon olarak 2019 yılından bu yana geleneksel Türk okçuluğunun ülkemizde yaygınlaşmasında çok ciddi faaliyetler gerçekleştirdik. Şu anda yaklaşık 38 bin lisanslı sporcuya ulaştık. Şu anda tescilini yaptırmış 850'den fazla kulüp var. 2 binin üzerinde antrenör yetiştirmişiz. Geleneksel Türk okçuluğunun bu anlamda baktığımızda Türkiye'nin en hızlı büyüyen federasyonlarından biri. Tarihi, atalarımızın sporu. Ben genlerde olduğunu düşünüyorum. Geleneksel sporlara olan ilgi, özellikle geleneksel Türk okçuluğuna olan ilgi bizleri de çok mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ufuk Uslu: "Güney Kore'de ülkemizi başarıyla temsil etmeyi planlıyoruz"

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Kamplardan Sorumlu Başantrenörü Ufuk Uslu, Güney Kore'deki organizasyonda başarıya inanıyor.

Yaklaşık 3 aydan bu yana Güney Kore'de düzenlenecek organizasyon için hazırlık yaptıklarını vurgulayan Uslu, "Bu üçüncü kampımız, buraya kadar üç farklı yerde çalışmalar yaptık. Sporcularımız 3 bin kişi arasından seçildi. Şu an burada kadın ve erkek toplamda 10 sporcumuz var. Bu 10 sporcuyu yarışmaya hem zihinsel, hem motivasyon hem de kondisyon anlamında hazırlamaya çalışıyoruz. Şu an geldiğimiz noktada artık son dokunuşları yapıyoruz. Yarışmaya şu an hazır olduğumuzu görüyoruz. Skorlarımızı takip ediyoruz. İnşallah Güney Kore'de ülkemizi başarıyla temsil etmeyi planlıyoruz." dedi.

Dünya çapında bir organizasyona katılacaklarının altını çizen Uslu, "Sporcularımızın kapasitesine baktığımız zaman seçme usullerimiz çok nitelikli olduğu için şu an burada Türkiye'nin en iyi 10 sporcusunu ağırlıyoruz. Bu minvalde baktığımız zaman dünya çapında sporcularla çalışma fırsatı bulduk. Psikologlarımız, antrenörlerimiz, zihinsel antrenmanlarda destek aldığımız arkadaşlarımız bu konuda çok profesyonelce çalıştılar ve neticede Kore'de hedefimiz inşallah kürsüyü kapatmak olacak." ifadelerini kullandı.

Okçulukla 17 yıldır ilgilendiğini dile getiren Uslu, "Gerek çocukların, gerek büyüklerin, gerek yaşlıların her yaştan insanın yapabileceği bir spor olduğu için odaklanma problemlerinin, dikkat problemlerinin üzerine olumlu çalışmalar yürütüldüğünü de artık dünya genelinde herkes biliyor. Hem Cumhurbaşkanımızın, hem federasyonumuzun yaptığı, verdiği destekler, yaptığımız çalışmalar okçulukta işleri buraya kadar getirdi." değerlendirmesini yaptı.

Uslu, zihinsel faaliyetlerin okçulukta ön planda olduğunu belirterek, "Küçük bir dokunuşla sporcunun tam puan atmasına sebep olabilir, küçük bir dokunuşla bütün atışlarının bozulmasına sebep olabilirsiniz. Danışmanlarımızın eşliğinde yaptığımız çalışmalarda sporcularımıza imgeleme çalışmaları yaptırıyoruz. Atış esnasında dikkat dağınıklığını engelleyecek organizasyonlar düzenliyoruz. Bu organizasyonlara sporcunun verdiği tepkileri ölçüyoruz. Verdiği tepkiler doğrultusunda tekrar tekrar planlamalar yaparak dikkat dağınıklığının önüne geçmeye çalışıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.