THF, Yalıkavakspor hakkında disiplin süreci başlattı Açıklaması - Son Dakika
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THF, Yalıkavakspor hakkında disiplin süreci başlattı Açıklaması

09.05.2022 12:19
THF, Yalıkavakspor hakkında disiplin süreci başlattı Açıklaması

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Ankara'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Yalıkavakspor Kulübü yöneticilerinin, sportmenlik dışı davranışlarıyla istenmeyen olayların yaşanmasına neden olduğunu ve bu konuda disiplin süreçlerinin harekete geçirildiğini duyurdu.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Ankara'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Yalıkavak spor Kulübü yöneticilerinin, sportmenlik dışı davranışlarıyla istenmeyen olayların yaşanmasına neden olduğunu ve bu konuda disiplin süreçlerinin harekete geçirildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, 7 Mayıs'ta oynanan Yalıkavakspor-Kastamonu Belediyespor maçının sonlarına doğru Yalıkavakspor yöneticilerinin, müsabaka hakemlerine sözlü saldırıda bulunup, maçın bitimine kadar durmaksızın küfür ve hakaret ettikleri belirtilerek, "Maç sonrası şeref tribününe gelen yöneticiler, THF Başkanı ve yöneticilerine karşı da sözlü şiddette bulunmuşlardır. Yalıkavakspor yönetimi, maç sonrası bir kamuoyu açıklaması yayımlayarak, THF'yi ve hakemleri karalamaya çalışmıştır." denildi.

Dün oynanan Yalıkavakspor-Yenimahalle Belediyespor üçüncülük maçında da Yalıkavakspor yöneticilerinin sportmenlik dışı davranışlarına devam ettikleri kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tribünden verdikleri talimatlarla maçın ilk 20 dakikasında kendi sporcularının rakipleri ile mücadele etmesini engelleyerek oyunu yavaşlatmışlardır.

Yalıkavakspor yöneticilerinin spor ahlakına, etik kurallara, toplumsal barışa, spor ile insani değerleri bağdaştıran olimpiyat felsefesine aykırı davranışları hiçbir hal ve şartta kabul edilemez. Federasyonumuz, bu konuda disiplin süreçlerini harekete geçirmiş durumdadır. Türkiye hentbol tarihine kara bir leke olarak geçen olayların sorumluları hakkında verilecek kararlar en kısa sürede açıklanacaktır. THF olarak; adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluktan oluşan kurumsal yönetim ilkelerinden hareketle, hentbolu hem yurt içinde hem de yurt dışında hak ettiği yere getirmek için çalışıyoruz. Tüm kulüplere eşit mesafede duruyor, hentbolu ileriye taşımada en önemli kaldıraçlardan biri olan hakem ve gözlemcilerimizin gelişimi ve saygınlığı için projeler yürütüyoruz.

'Hentbol İçin' mottosu ile çıktığımız bu yolda, hentbolu çirkinleştirmek isteyen kişi ya da kuruluşlara asla fırsat vermeyeceğimizi, tüm sorunları, barış dili, hukuki yollar, saygı ve uzlaşma ile çözeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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Türkiye Hentbol Federasyonu, Türkiye, Hentbol, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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