Thomas Kaan Önol Lang, 49. sırada

14.02.2026 18:23
Alp disiplininde Thomas Kaan Önol Lang, 2026 Kış Olimpiyatları'nda büyük slalomda 49. oldu.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi alp disiplininde temsil eden Thomas Kaan Önol Lang, erkekler büyük slalom kategorisinde 49'uncu sırayı aldı.

İtalya'daki organizasyonun 8. gününde alp disiplini erkekler büyük slalom müsabakaları, Stelvio Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Milli sporcu Thomas Kaan Önol Lang, ikinci iniş yarışında 1 dakika 18.83 saniyelik derecesiyle 49. sırayı elde etti.

İlk iniş yarışında 1.25.67'lik süresiyle 53'üncü olan Thomas Kaan Önol Lang, toplamda da 2.44.50'lik zamanıyla büyük slalom kategorisini 49'uncu sırada bitirdi.

Milli sporcu, 16 Şubat Pazartesi günü TSİ 12.00'deki erkekler slalom yarışıyla olimpiyat mücadelesini tamamlayacak.

Kaynak: AA

