Thomas Reis, Trabzonspor'un KuPS'u 4-2 yendiği maçta hak ettiği galibiyeti vurguladı - Son Dakika
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Thomas Reis, Trabzonspor'un KuPS'u 4-2 yendiği maçta hak ettiği galibiyeti vurguladı

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Thomas Reis, Trabzonspor\'un KuPS\'u 4-2 yendiği maçta hak ettiği galibiyeti vurguladı
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup etti. Teknik Direktör Thomas Reis, hak ettikleri galibiyetten mutlu olduğunu ve 3-0'dan sonra takımın konsantrasyon kaybı yaşadığını söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Avrupa serüvenine galibiyetle başlamaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Alman teknik adam, takımının hak ettiği bir galibiyet aldığını belirterek, "Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Böylesi ilk maçlarda iyi bir başlangıç yapabilmek çok önemli. Hak ettiğimiz bir maç oldu. Maçta kritik anlar da yaşandı elbette ama doğru anlarda golleri bularak maçı kazandığımızı düşünüyorum" dedi.

"3-0'dan sonra maçın bittiğini sandık"

Karşılaşmada 3-0'lık üstünlüğü yakaladıktan sonra takımın konsantrasyon kaybı yaşadığını dile getiren Reis, "Belki biz, belki oyuncular maçın bittiğini sandı. 3-0 olduktan sonra o hissiyata kapıldı takımımız maalesef ki. Arkasından bir gol yedik. Sonrasında penaltı, penaltının kurtarılışı. Ondan sonra maç bizim tarafımıza doğru gelmeye başladı" ifadelerini kullandı.

"Birçok bahanemiz vardı"

Takımının karşılaşma öncesinde ve sırasında çeşitli zorluklarla karşılaştığını belirten Reis, suni çim ve uzun seyahatin etkilerine değindi. Alman teknik adam, "Bugün belki bahane sayacak olursak çok fazla bahanemiz de vardı elbette; suni çim, uzun bir seyahat. Birçok şeyden bahsedebiliriz ama bugün kazandığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

Rakip takımın performansına da değinen Reis, KuPS Kuopio'yu tebrik ederek, "Bunları söylerken ayrıca rakibimiz KuPS'u da tebrik etmek istiyorum. Kendilerini kutluyorum. Gayet iyi, fit bir takım gördük bugün karşımızda. Onlar da iyi bir mücadele örneği gösterdiler. Gelecek adına da onlara en iyi dileklerimi iletiyorum ve başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA
TrabzonsporThomas ReisFinlandiyaKonferansFutbolSporSon Dakika

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