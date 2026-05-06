Thunder, Suns'ı Geçerek Yarı Finale Yükseldi

06.05.2026 01:56
Oklahoma City Thunder, Suns'ı 131-122 yenerek playoff serisini 4-0 tamamlayıp yarı finale yükseldi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns'ı 131-122 yenerek seriyi 4-0 kazandı ve konferans yarı finaline kaldı.

Mortgage Matchup Center'da oynanan Batı Konferansı ilk tur 4. maçında Suns'a konuk olan Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 31 sayı, 8 asist ve Chet Holmgren'in 24 sayı, 12 ribauntluk katkısıyla galip geldi.

Suns'ta ise Devin Booker 24, Jalen Green ve Dillon Brooks 23'er sayı kaydetti.

Thunder, konferans yarı finalinde Los Angeles Lakers-Houston Rockets (3-1) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Nuggets seriye tutundu

Denver Nuggets, Ball Arena'da ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 125-113 yenerek geride olduğu seride durumu 3-2'ye getirdi.

Ev sahibi takımda Nikola Jokic 27 sayı, 12 ribaunt, 16 asist ve Jamal Murray 24 sayı, 4 ribaunt, 7 asist, 4 top çalmayla oynadı.

Timberwolves'ta ise Julius Randle 27 ve Ayo Dosunmu 18 sayı üretti.

Orlando Magic ise sahasında Detroit Pistons'ı 94-88 mağlup etti ve seride 3-1 üstünlük yakaladı.

Kaynak: AA

