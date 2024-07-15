THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstürü açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstürü açıklandı

Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstürü açıklandı. Türkiye'den Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun yer alacağı organizasyon, 3 Ekim'de başlayacak ve 11 Nisan 2025'te sona erecek. Play-in uygulamasının devam edeceği ligde, normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar doğrudan play-off'lara katılacak. Son iki takım ise play-in turnuvasıyla belirlenecek. Play-off aşaması 22 Nisan'da başlayacak ve Dörtlü Final aşaması 25 Mayıs 2025'te oynanacak.

15.07.2024 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstürü açıklandı.

Türkiye'den Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun yer alacağı organizasyonda normal sezon, 3 Ekim'de başlayıp 11 Nisan 2025'te son bulacak.

Valencia'nın yerine 2023-24 Avrupa Kupası şampiyonu Paris Basket'in dahil olduğu ligde, geçen sezon başlayan play-in uygulaması devam edecek. Normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan ekiplerin doğrudan katılacağı play-off'larda mücadele edecek son iki takım ise 7, 8, 9 ve 10'uncu sıradaki ekipler arasındaki play-in turnuvasıyla belirlenecek.

Normal sezonun 7'ncisi ile 8'incisi arasındaki maçın galibi, 7'nci olarak play-off'lara yükselecek. Mağlup olan ekip ise 9 ile 10'uncu arasındaki mücadelenin galibiyle karşılaşacak. Bu eşleşmeyi kazanan takım da 8. sıradan play-off bileti alacak. Bu aşamada, normal sezonu üst sırada bitiren takım, eşleşmelerde ev sahibi avantajına sahip olacak.

Play-in turu, tek maç üzerinden 15-18 Nisan 2025 tarihlerinde oynanacak. Play-off aşaması ise 22 Nisan'da başlayacak. Turnuvanın Dörtlü Final aşaması ise 25 Mayıs 2025'te son bulacak.

Fenerbahçe Beko ilk hafta evinde, Anadolu Efes deplasmanda

???????

Fenerbahçe Beko, normal sezonun ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 4 Ekim Cuma günü saat 20.30'da konuk edecek. Anadolu Efes ise ligin ilk haftasında, deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla 4 Ekim Cuma günü TSİ 22.00'de karşılaşacak.

İki Türk takımı arasındaki ilk derbi 2. haftada 10 Ekim Perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda, ikincisi ise 19. haftada 3 Ocak 2025'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos, sezonun ilk haftasında, kupayı kazandığı Uber Arena'da Alba Berlin'e konuk olacak.

İlk hafta programı

THY Avrupa Ligi'nde ilk haftanın programı şöyle:

3 Ekim Perşembe:

Alba Berlin-Panathinaikos Aktor

AS Monaco- Emporio Armani Milan

Zalgiris Kaunas-Barcelona

Maccabi Playtika-LDLC Asvel

Baskonia-Partizan

Bayern Münih-Real Madrid

4 Ekim Cuma:

Fenerbahçe Beko-Olympiakos

Paris Basket-Kızılyıldız

Virtus Segafredo Bologna-Anadolu Efes

Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Basketbol, Valencia, Türkiye, Paris, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstürü açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:48 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne gidiyor Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor
14:10 Kim bu kadın Trump’a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti
13:27 Çeşme’de orman yangını Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi Çeşme'de orman yangını! Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi
11:23 8 yıl geçse de izleri hala duruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ’cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler
15:31 En-Nesyri Fenerbahçe’ye gelecek mi Sevilla’dan resmi açıklama var En-Nesyri Fenerbahçe'ye gelecek mi? Sevilla'dan resmi açıklama var
15:10 İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu oldu Gözyaşlarına hakim olamadı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu oldu! Gözyaşlarına hakim olamadı
14:53 Mourinho’nun hiç acıması yok Fenerbahçe’de takımın yarısı gidici Mourinho'nun hiç acıması yok! Fenerbahçe'de takımın yarısı gidici
14:44 Ünlülerden, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları Ünlülerden, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları
14:35 Hindistan’da demiryolu köprüsünün üstünde fotoğraf çeken çift, trenin altında kalamamak için 27 metre yükseklikten atladı Hindistan'da demiryolu köprüsünün üstünde fotoğraf çeken çift, trenin altında kalamamak için 27 metre yükseklikten atladı
14:27 İzmir’de 2 kişinin can verdiği elektrik akımı ihmalinde kahreden detay İzmir'de 2 kişinin can verdiği elektrik akımı ihmalinde kahreden detay
14:19 İrfan Can Eğribayat’tan, imza isteyen taraftara olay yanıt: Olum dronelar falan var İrfan Can Eğribayat'tan, imza isteyen taraftara olay yanıt: Olum dronelar falan var
13:50 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! 17 terörist etkisiz hale getirildi
13:50 Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 16:02:13. #1.12#
SON DAKİKA: THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstürü açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement