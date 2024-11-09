THY Avrupa Ligi'nde Barcelona Lider - Son Dakika
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THY Avrupa Ligi'nde Barcelona Lider

Barcelona, 8. haftada liderliğe yükseldi. Fenerbahçe Beko, 2. sırada; Anadolu Efes 10. sırada.

09.11.2024 12:46
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Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 8. haftada liderliğe İspanya ekibi Barcelona tekrar yükseldi.

Lig usulünde oynanan normal sezonda 18 takım 8. hafta maçlarına perşembe ve cuma günleri çıktı. Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, Fransa temsilcileriyle karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Beko, deplasmanda LDLC ASVEL'i Nigel Hayes-Davis'in 25 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmada 77-73 mağlup etti. Sarı-lacivertliler üst üste 3, toplamda 6. galibiyetini elde etti. Lider Barcelona'yla aynı galibiyet sayısında olan Fenerbahçe Beko, averajla 2. sıraya kadar yükseldi.

Anadolu Efes ise son çeyrekte kötü performansıyla Monaco'ya kaybetti. Final periyoduna 59-52 önde giren lacivert-beyazlılar, rakibine 81-69 yenildi. Ligde 4. yenilgisini yaşayan Anadolu Efes, 8. haftayı 10. sırada tamamladı.

Barcelona bir hafta sonra yeniden lider

İspanya ekibi Barcelona, ligde bir hafta sonra yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

İspanya derbisinde Baskonia'yı 91-68'le geçen Barça, Zalgiris'in Bayern Münih'e kaybetmesini fırsata çevirdi. Barcelona 6 galibiyet ve averajla 8. hafta sonunda liderliğe tekrar yükseldi.

MVP tanıdık bir isim

THY Avrupa Ligi'nde 8. haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) liderliğe yükselen Barcelona'nın Çek pivotu Jan Vesely oldu.

Fenerbahçe'de 8 sezon forma giyen ve 2022'de Barcelona'ya transfer olan Vesely, takımının Baskonia'yı farklı geçtiği maçta yıldızlaştı. Vesely, "double-double" yaptığı maçı 17 sayı, 10 ribaund, 1 asist, 2 top çalma ve 2 blokla tamamladı. Çek pivot elde ettiği 28 verimlilik puanıyla haftanın MVP'si olmayı başardı.

Ergin Ataman'ın takımı liderlik fırsatını derbide kaybetti

THY Avrupa Ligi'nde haftanın en önemli maçında Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, sahasında Olympiakos'a yenildi.

Yunan derbisinde OAKA Altion'da 18 bin taraftarının önünde Olympiakos'u ağırlayan Panathinaikos AKTOR, karşılaşmayı 94-89 kaybederek liderliğe yükselme fırsatını kullanamadı. Ataman'ın takımı ligde 3. yenilgisini aldı.

Furkan Korkmaz duygusal maçla döndü

Monaco'da forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, sakatlığını atlattıktan sonra ilk maçına eski takımı Anadolu Efes karşısında çıktı.

Ligde 3 Ekim'de oynanan Maccabi Playtika maçında sakatlanan Furkan, 1 ayı aşkın bir süre sonra sahalara döndü. Milli basketbolcu altyapısından yetiştiği Anadolu Efes'e ilk kez rakip olurken, sahada 5 dakika 45 saniye kalıp 2 sayı kaydetti.

Panathinaikos AKTOR forması giyen diğer milli basketbolcular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven haftayı derbi yenilgisiyle kapattı. Cedi Osman, Olympiakos karşısında 11 sayı atarken, Ömer Faruk 4 sayı bulabildi.

Real Madrid kötü gidişatı yine durduramadı

Son 7 yılın 6'sında Dörtlü Final'e kalan ve son 3 sezonda final oynayan İspanya ekibi Real Madrid, üst üste 3. yenilgisini aldı.

Avrupa Ligi'ni en fazla kazanan ve bu sezon ligin en pahalı kadrolarından birine sahip olan Real Madrid, deplasmanda İtayla ekibi EA7 Emporio Armani Milan 85-76 kaybetti.

İlk 8 haftada 5. yenilgisini alan ve son yılların en kötü başlangıcını yapan Real Madrid, 12. sırada bulunuyor.

Sonuçlar ve puan durumu

THY Avrupa Ligi'nde 8. haftanın sonuçları ile puan durumu şöyle:

Kızılyıldız-Alba Berlin: 92-71

EA7 Emporio Armani Milan-Real Madrid: 85-76

Paris Basketbol- Partizan: 74-71

Bayern Münih-Zalgiris: 77-74

Anadolu Efes-Monaco: 69-81

LDLC ASVEL-Fenerbahçe Beko: 73-77

Panathinaikos AKTOR-Olympiakos: 89-94

Virtus Sagafredo Bologna-Maccabi Playtika: 84-77

Barcelona-Baskonia: 91-68

Puan durumu:

TakımOGMAYAv.P
1- Barcelona8626776364114
2- Fenerbahçe Beko8626266042214
3- Zalgiris8625995772214
4- Bayern Münih8626956851014
5- Olympiakos8536716254613
6- Panathinaikos AKTOR8536906454513
7- Monaco8536526232913
8- Paris Basketbol8536626471513
9- Kızılyıldız8446436222112
10- Anadolu Efes8446756641112
11- Baskonia844605606-112
12- Real Madrid835662660211
13- EA7 Emporio Armani Milan835660691-3111
14- Maccabi Playtika835641673-3211
15- Partizan826631650-1910
16- Virtus Sagafredo Bolgona826633667-3410
17- LDLC ASVEL826619670-5110
18 Alba Berlin817586682-969

Yine çift maç haftası

THY Avrupa Ligi'nde sezonun üçüncü çift maç haftası oynanacak.

Ligde takımlar 9. hafta maçlarına salı ve çarşamba, 10. hafta müsabakalarına ise perşembe ve cuma günleri çıkacak.

Fenerbahçe Beko, çift maç haftasında 12 Kasım Salı günü Almanya ekibi Bayern Münih'i konuk edecek. Sarı-lacivertliler 15 Kasım Cuma günü ise deplasmanda bu sezon sahasında hiç maç kaybetmeyen Litvanya ekibi Zalgiris'e konuk olacak.

Anadolu Efes ise çift maç haftasını İspanya'da geçirecek. 12 Kasım Salı günü Vitoria-Gasteiz'de Baskonia'yla karşılaşacak lacivert-beyazlılar, buradan başkent Madrid'e geçecek ve 14 Kasım Perşembe günü Real Madrid'le parkeye çıkacak.

Ligde 9. ve 10. haftanın maç programı TSİ şöyle:

9. hafta:

12 Kasım Salı:

20.45 Fenerbahçe Beko-Bayern Münih (Ülker Spor ve Etkinlik)

21.00 Monaco-Kızılyıldız (Salle Gaston Medecin)

22.00 Olympiakos-LDLC ASVEL (Barış ve Dostluk)

22.00 Alba Berlin-EA7 Emporio Armani Milan (Uber Arena)

22.15 Panathinaikos AKTOR-Maccabi Playtika (OAKA Altion)

22.30 Baskonia-Anadolu Efes (Buesa Arena)

22.45 Real Madrid-Virtus Sagafredo Bologna (Wizink Center)

13 Kasım Çarşamba:

20.00 Partizan-Barcelona (Belgrad Arena)

22.30 Paris Basketbol-Zalgiris (Adidas Arena)

10. hafta:

14 Kasım Perşembe:

21.00 Maccabi Playtika-Olympiakos (Alaksandar Nikolic)

22.00 LDLC ASVEL-Kızılyıldız (Astrobella)

22.30 Bayern Münih-Alba Berlin (Sap Garden)

22.30 Baskonia-Monaco (Buesa Arena)

22.45 Real Madrid-Anadolu Efes (Wizink Center)

15 Kasım Cuma:

21.00 Zalgirs-Fenerbahçe Beko (Zalgirio Arena)

22.30 Virtus Segafredo Bologna-Panathinaikos AKTOR (Unipol Arena)

22.30 Partizan-EA7 Emporio Armani Milan (Belgrad Arena)

22.30 Barcelona-Paris Basketbol (Palau Blaugrana)

Kaynak: AA

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