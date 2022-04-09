THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Georgios Papagiannis - Son Dakika

Panathinaikos OPAP'ın Yunan basketbolcusu Georgios Papagiannis, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 34. hafta karşılaşmalarında 31 verimlilik puanına ulaşan Papagiannis, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Papagiannis, 62-59 kazandıkları Fenerbahçe Beko deplasmanında 14 sayı, 12 ribaunt, 4 blok ve 3 top çalmayla oynadı.