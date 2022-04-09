THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Georgios Papagiannis - Son Dakika
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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Georgios Papagiannis

09.04.2022 14:23
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Georgios Papagiannis

Panathinaikos OPAP'ın Yunan basketbolcusu Georgios Papagiannis, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Panathinaikos OPAP'ın Yunan basketbolcusu Georgios Papagiannis, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 34. hafta karşılaşmalarında 31 verimlilik puanına ulaşan Papagiannis, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Papagiannis, 62-59 kazandıkları Fenerbahçe Beko deplasmanında 14 sayı, 12 ribaunt, 4 blok ve 3 top çalmayla oynadı.

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Türk Hava Yolları, Panathinaikos, Yunan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Georgios Papagiannis - Son Dakika


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SON DAKİKA: THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Georgios Papagiannis - Son Dakika
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