THY Euroleague 19. Hafta Heyecanı Başlıyor - Son Dakika
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Spor

THY Euroleague 19. Hafta Heyecanı Başlıyor

THY Euroleague 19. Hafta Heyecanı Başlıyor

THY Euroleague 19. hafta, yarın Zalgiris Kaunas - Olympiakos maçıyla başlayacak. Türk derbisi Cuma.

01.01.2025 10:58
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THY Euroleague'de 19. hafta yarın oynanacak 4 mücadeleyle başlayacak. Bu hafta Fenerbahçe Beko ile A. Efes, cuma günü karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'de 19. hafta heyecanı yarın ve 3 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta Türk derbisinde Fenerbahçe Beko, A. Efes'i ağırlayacak. Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos da evinde İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşılaşacak.

THY Euroleague'de 19. haftanın programı şöyle:

Yarın

21.00 Zalgiris Kaunas - Olympiakos

22.00 ASVEL - Olimpia Milano

22.00 ALBA Berlin - Monaco

22.30 Baskonia - Kızılyıldız

3 Ocak Cuma

20.45 Fenerbahçe Beko - A. Efes

22.15 Paris Basketball - Barcelona

22.15 Panathinaikos - Virtus Bologna

22.30 Partizan - Maccabi Tel Aviv

23.00 Real Madrid - Bayern Münih - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Zalgiris Kaunas, Fenerbahçe Beko, Basketbol, Güncel, Spor, Efes, Son Dakika

Son Dakika Spor THY Euroleague 19. Hafta Heyecanı Başlıyor - Son Dakika

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