THY Euroleague 19. Hafta Heyecanı Başlıyor

THY Euroleague'de 19. hafta yarın oynanacak 4 mücadeleyle başlayacak. Bu hafta Fenerbahçe Beko ile A. Efes, cuma günü karşı karşıya gelecek.
THY Euroleague'de 19. hafta heyecanı yarın ve 3 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta Türk derbisinde Fenerbahçe Beko, A. Efes'i ağırlayacak. Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos da evinde İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşılaşacak.
THY Euroleague'de 19. haftanın programı şöyle:
Yarın
21.00 Zalgiris Kaunas - Olympiakos
22.00 ASVEL - Olimpia Milano
22.00 ALBA Berlin - Monaco
22.30 Baskonia - Kızılyıldız
3 Ocak Cuma
20.45 Fenerbahçe Beko - A. Efes
22.15 Paris Basketball - Barcelona
22.15 Panathinaikos - Virtus Bologna
22.30 Partizan - Maccabi Tel Aviv
23.00 Real Madrid - Bayern Münih - İSTANBUL
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