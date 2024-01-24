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THY Euroleague'de 23. Hafta Maçları Yarın Başlıyor - Son Dakika
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THY Euroleague'de 23. Hafta Maçları Yarın Başlıyor

THY Euroleague'de 23. hafta heyecanı yarın başlayacak. Fenerbahçe, Bologna ile karşılaşacak, A. Efes ise Monaco'yu ağırlayacak. Panathinaikos ise Maccabi Tel Aviv'e konuk olacak. Haftanın diğer maçları ise Alba Berlin - Kızılyıldız, Bayern Münih - ASVEL, Real Madrid - Olympiakos, A. Efes - Monaco, Baskonia - Valencia, Olimpia Milano - Barcelona ve Partizan - Zalgiris Kaunas olarak belirlendi.

THY Euroleague\'de 23. Hafta Maçları Yarın Başlıyor
24.01.2024 - 10:22,
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THY Euroleague'de 23. hafta, yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak.

THY Euroleague'de 23. hafta heyecanı heyecanı yarın ve 26 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, sahasında Bologna ile karşılaşacak. A. Efes ise cuma günü Monaco'yu ağırlayacak. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Yunan kulübü Panathinaikos da yarın İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'in konuğu olacak.

Euroleague'de 23. hafta programı şu şekilde:

Yarın

20.45 Fenerbahçe Beko - Bologna

22.00 Alba Berlin - Kızılyıldız

22.05 Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos

22.30 Bayern Münih - ASVEL

22.45 Real Madrid - Olympiakos

26 Ocak Cuma

20.30 A. Efes - Monaco

22.30 Baskonia - Valencia

22.30 Olimpia Milano - Barcelona

22.30 Partizan - Zalgiris Kaunas - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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