THY Euroleague'de 32. hafta bugün oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.
THY Euroleague'de 32. hafta heyecanı bugün, yarın ve 29 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında bugün Maccabi Tel Aviv ile Valencia Basket, Sırbistan'da bulunan Aleksandar Nikolic Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Bu hafta A. Efes, İspanya deplasmanında Baskonia ile mücadele edecek. Fenerbahçe de evinde Alman temsilcisi ALBA Berlin ile karşılaşacak. Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ise İtalyan takımı Virtus Bologna'ya konuk olacak.
Euroleague'de 32. hafta programı şöyle:
Bugün
22.30 Maccabi Tel Aviv - Valencia Basket
Yarın
21.00 Zalgiris Kaunas - Olimpia Milano
22.30 Partizan - Olympiakos
22.30 Bayern Münih - Barcelona
22.30 Baskonia - A. Efes
23.00 ASVEL - AS Monaco
29 Mart Cuma
20.45 Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin
22.30 Real Madrid - Kızılyıldız
22.30 Virtus Bologna - Panathinaikos - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › THY Euroleague'de 32. Hafta Maçları Başlıyor - Son Dakika
Obeziteden kurtulmak için başladığı kick boksta ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk kazanan Muhammed Enes Yanmaz, bu başarılarını büyükler kategorisinde de sürdürüp yeni madalyalar kazanmayı hedefliyor. Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Antrenörlük Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan 18 yaşındaki Muhammed Enes Yanmaz, küçük yaşlarda fazla kilosu ve hiperaktif yapısından dolayı ailesinin desteğiyle spora başladı.
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A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Avusturya'ya 6-1 mağlup olduğu hazırlık maçı sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk vatandaşların sert tepkisiyle karşılaştı. Taraftarların kendisini fark etmesiyle hızlı bir şekilde olay yerinden ayrılmaya çalışan Büyükekşi'ye bazı taraftarlar "İstifa", "Büyükekşi defol git" diye bağırırken, bir kişinin "Sattınız ülkeyi, sattınız" dediği duyuldu.
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