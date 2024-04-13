THY Euroleague\'de normal sezon sona erdi, play-off eşleşmeleri belli oldu

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THY Euroleague'de normal sezonun ermesinin ardından play-off eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe direkt play-offlarda yer alırken, Efes ise Play-In oynayacak.

THY Euroleague'de 34 haftalık normal sezon dün oynanan karşılaşmalarla tamamladı. Son hafta Türk takımları 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. A. Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Sırp ekibi Kızılyıldız'ı 100-55'lik skorla mağlup etti. Sezonu 17 galibiyet, 17 mağlubiyetle 9. sırada tamamlayan lacivert-beyazlılar bu sonuçla Play-In'e kaldı.

Fenerbahçe Beko ise Yunan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda oynadığı maçı uzatmalarda 84-81'lik skorla kaybetti. Normal sezonu 20 galibiyet, 14 mağlubiyetle 6. sırada bitiren sarı-lacivertliler play-offlarda mücadele edecek.

Sezonu Real Madrid lider tamamladı

Euroleague'de 34 haftalık periyodu Real Madrid lider tamamladı. Türk Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ikinci, Monaco da üçüncü sırada yer aldı. ALBA Berlin de 5 galibiyet, 29 mağlubiyet sezonu son sırada bitirdi.

Eşleşmeler belli oldu

Normal sezonun tamamlanmasının ardından eşleşmeler de belli oldu. Fenerbahçe, Fransız ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek. Efes ise play-offlara kalmak için Play-In oynayacak. Lacivert-beyazlılar ilk olarak İtalyan ekibi Bologna mücadele edecek. Efes bu müsabakadan galip ayrılması durumunda Maccabi Tel Aviv - Baskonia eşleşmesinin kaybedeniyle oynayacak. İstanbul ekibi play-offlara kalırsa Real Madrid ile eşleşecek.

Euroleague'de Final-Four 24-26 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın Berlin şehrinde yapılacak.

Play-off eşleşmeleri şu şekilde:

Real Madrid - Play-In'den gelecek takım

Panathinaikos - Play-In'den gelecek takım

Monaco - Fenerbahçe

Barcelona - Olympiakos - İSTANBUL