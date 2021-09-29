THY Euroleague'de ilk hafta heyecanı

THY Euroleague'de yeni sezon Monaco ile Panathinaikos arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.
THY Euroleague'de yeni sezon heyecanında ilk hafta yarın ve 1 Ekim'de oynanacak maçlarla yaşanacak. Sezonun açılış müsabakasında Monaco ile Panathinaikos karşılaşacak. Anadolu Efes, Real Madrid ile deplasmanda, Fenerbahçe de evinde Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.
THY Euroleague'de ilk haftanın programı şöyle:
Yarın
Monaco - Panathinaikos
Olimpia Milano - CSKA Moskova
Real Madrid - Anadolu Efes
Maccabi Tel Aviv - Bayern Münih
1 Ekim Cuma
UNICS Kazan - Zenit
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız
ASVEL - Zalgiris
Olympiakos - Baskonia
Barcelona - Alba Berlin - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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