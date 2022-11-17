Anadolu Efes, Barcelona'yı 96-86'lık skorla mağlup etti - Son Dakika
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Anadolu Efes, Barcelona'yı 96-86'lık skorla mağlup etti

17.11.2022 22:49

THY EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol devi Barcelona'yı 96-86 mağlup etti. 8. hafta sonunda 3. galibiyetine ulaşan Anadolu Efes, kötü giden sezonda bu zaferle nefes aldı.

THY EuroLeague'in 8. haftasına Anadolu Efes damga vurdu. Temsilcimiz, ligin favorilerinden Barcelona'yı 96-86 mağlup etti. 5 galibiyeti olan Barcelona, zirve hattında yara aldı.

ANADOLU EFES KENDİNE GELDİ

Kötü bir sezon geçiren Anadolu Efes ise Barcelona galibiyetiyle kendine geldi. Temsilcimiz, 8. hafta sonunda 3. galibiyetini aldı.

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CLYBURN ŞOV YAPTI

Anadolu Efes'te Will Clyburn 24 sayı, 2 ribaund, 2 asistle oynadı. Micic ise 22 sayı ve 5 asist üretti. Barcelona'da Nicolas Laprovittola 28 sayı ve 2 asistle oynarken, Sertaç Şanlı 18 sayı, 5 ribaud ve 3asist üretti.

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Anadolu Efes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Efes, Barcelona'yı 96-86'lık skorla mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu Efes, Barcelona'yı 96-86'lık skorla mağlup etti - Son Dakika
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