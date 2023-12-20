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THY Euroleague'in 16. haftası yarın oynanacak 3 maçla devam edecek - Son Dakika
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THY Euroleague'in 16. haftası yarın oynanacak 3 maçla devam edecek

THY Euroleague'de çift maç haftasında heyecan yarın ve cuma günü oynanacak 16. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Fenerbahçe, ALBA Berlin ile deplasmanda, A. Efes ise evinde Baskonia ile mücadele edecek. Panathinaikos ise Olimpia Milano'ya konuk olacak.

THY Euroleague\'in 16. haftası yarın oynanacak 3 maçla devam edecek
20.12.2023 - 10:18,
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THY Euroleague'in 16. haftasında heyecan yarın oynanacak 3 maçla devam edecek.

THY Euroleague'de çift maç haftasında heyecan yarın ve cuma günü oynanacak 16. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Bu hafta Fenerbahçe, Almanya deplasmanında ALBA Berlin ile mücadele edecek. A. Efes ise evinde İspanyol ekibi Baskonia ile oynayacak. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos da İtalyan takımı Olimpia Milano'ya konuk olacak.

Euroleague'de 16. hafta programı şöyle:

Yarın

22.05 Maccabi Tel Aviv - Kızılyıldız

22.30 Valencia Basket - Virtus Bologna

22.45 Real Madrid - Partizan

22 Aralık Cuma

20.15 A. Efes - Baskonia

21.00 Zalgiris Kaunas - Barcelona

21.45 ASVEL - Olympiakos

22.15 ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko

22.30 Bayern Münih - Monaco

22.45 Olimpia Milano - Panathinaikos - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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