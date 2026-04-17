THY, Nilüfer Belediyespor'u 3-2 Geçti

Salon: Burhan Felek Veste
Hakemler: Tuncay Sevim, Eren Mandal
Türk Hava Yolları: Bergmann, Büşra Kılıçlı, Nicoletti, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Ratzke (Melis Yılmaz, Orthmann, Çağla Çiçekoğlu, Bahar Akbay, Yaren Seçkiner)
Nilüfer Belediyespor Eker: Yasemin Şahin, Buse Pehlivan, Cajic, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Shemanova (Merve İzbilir, Sude Gümüş, Öykü Saruhan, Burcu Yönder, Edwards)
Setler: 25-27, 25-19, 25-21, 22-25, 14-16
Süre: 128 dakika (29, 26, 27, 27, 19)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 7-8 etabı ilk maçında Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı 20 Nisan Pazartesi günü saat 16.00'da Nilüfer Belediyespor Eker'in ev sahipliğinde Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanacak.
Seride iki galibiyete ulaşan takım, sezonu 7. tamamlayacak.
