THY ve GSB'den Türk Sporuna Destek Protokolü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

THY ve GSB'den Türk Sporuna Destek Protokolü

21.08.2025 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile THY, Türk sporuna destek için iş birliği protokolü imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Türk Hava Yolları (THY) arasında, "Türk Sporuna Destek ve İş Birliği" protokolü imzalandı.

THY Genel Müdürlüğü VIP Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat katıldı.

Bakan Bak, Türk sporu için çok önemli bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, "THY, ülkemizin bayrak taşıyıcısı ve bizim göklerdeki gururumuz. Her ülkeye gittiğimizde gururla hizmetleri anlattığımız güzide bir şirketimiz. Türk sporu da yükseliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sporun içinden gelmesiyle önemli yatırımlar yapılıyor. Böylece Türkiye, bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Yapılan tesisler, yüzme havuzları, büyük kapasiteli salonlarla Türkiye, spor için önemli bir yer haline gelmiştir. En uzak yerlere ulaşmamız bizim çok kıymetli. Bu zamana kadar yapılan yatırımlardan çok mutlu olduk. THY, bize çok büyük destekler verdi. Sporcular, Olimpiyat Oyunları'na THY ile gitti. Pek çok sporcuya bireysel anlamda da destek oluyorlar. Bu yüzden kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"THY'nin bu desteğinden çok memnunuz"

Ulaşım planlamalarının sporcular için çok önemli olduğuna değinen Bakan Bak, "Federasyonlarımızın bütçelerinde ulaşım önemli bir yer kaplıyor. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber organize edeceğiz. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin finali de ülkemizde oynanacak. Pek çok uluslararası organizasyonu başarıyla gerçekleştiriyoruz. Bu başarının arkasında buraya gelen insanları taşıyan güçlü bir bayrak taşıyıcı var. Dünyanın en modern havalimanlarından bir tanesine sahibiz. Bizim federasyonlarımız için ufuk açıcı bir süreç olacak. THY'e bu üstün kapasitesi, liderliği, vizyonu ve Türk sporuna verdiği destekler sebebiyle teşekkür ediyorum. THY'nin bu desteğinden çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Bolat ise söz konusu anlaşmadan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Bu iş birliği anlaşması sadece bir sponsorluk değildir. Türk sporunun gelişimi, gençlerimizin hayalleri ve ülkemizin uluslararası alandaki temsili için yeni bir dönem başlıyor. THY olarak, sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Spor bizim için disiplinin, azmin ve çalışkanlığın sembolüdür. Ülkemizin bayrak taşıyıcısı ve markası olarak sporcularımızın yanında olmayı asli bir görev bildik." şeklinde konuştu.

Birçok farklı federasyonla anlaşma yaptıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Son 20 yıl içinde farklı spor federasyonlarıyla yaptığımız iş birlikleriyle ülke sporuna toplam 200 milyon dolardan fazla destek verdik. Şu anda 17 federasyonla yaptığımız anlaşmalarla sporcularımızı dünyanın dört bir yanına taşıyoruz. Sporcularımızın bu başarı hikayesinde yer almaktan gurur duyuyoruz. Bugün imzaladığımız iş birliği ile bu desteği farklı bir noktaya taşıyoruz. THY olarak desteğimizi doğrudan GSB'ye sunacağız. Federasyonlara aktarılacak bütçe de daha verimli bir şekilde planlanacak. Bakanlığa bağlı bütün federasyonlar da böylece bizim yol arkadaşımız olacak. Türk sporunun geleceğine daha güçlü bir şekilde katkı sunacağız."

Kaynak: AA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları, Gençlik, Ekonomi, Ulaşım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor THY ve GSB'den Türk Sporuna Destek Protokolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı
Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal’dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal'dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Konserde üzerine yanlışlıkla içki döken kadını bayıltana kadar yumrukladı Konserde üzerine yanlışlıkla içki döken kadını bayıltana kadar yumrukladı
Edin Dzeko’dan Türkiye için flaş sözler Edin Dzeko'dan Türkiye için flaş sözler
Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek

11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
09:41
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 11:34:26. #7.13#
SON DAKİKA: THY ve GSB'den Türk Sporuna Destek Protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.