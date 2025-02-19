THY Voleybol Takımı Rövanş Mücadelesinde

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Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Polonya temsilcisi BKS Bostik'i ağırlayacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 18.00'de başlayacak.

Karşılaşmada Macaristan Voleybol Federasyonundan Tamas Jambor ve Bulgaristan Voleybol Federasyonundan Lyubomir Sirakov hakem ikilisi görev yapacak.

Çeyrek final ilk maçında BKS Bostik'e 3-1 mağlup olan Türk Hava Yolları, rövanş müsabakasında rakibini 3-0 veya 3-1 yenmesi ve oynanacak altın sette rakibine üstünlük kurması durumunda yarı finale yükselecek.

Turu geçen takım, yarı finalde İtalyan ekibi Igor Gorgonzola ile karşılaşacak.