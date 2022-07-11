Tiago Çukur, İstanbul'da - Son Dakika
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Tiago Çukur, İstanbul'da

11.07.2022 23:50
Tiago Çukur, İstanbul'da

Fenerbahçe'nin kulübü Watford ile prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Tiago Çukur, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin kulübü Watford ile prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Tiago Çukur, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de transfer harekatı da devam ediyor. Sarı-lacivertliler, bonservisi Premier Lig ekiplerinden Watford'da olan Tiago Çukur'u İstanbul'a getirdi. 19 yaşındaki forvet oyuncusunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin kulübü Watford ile prensip anlaşmasına vardığı Tiago Çukur, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer sürecini ilerletmek üzere İstanbul'a geldi. Genç oyuncuyu İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı" ifadeleri kullanıldı.


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Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tiago Çukur, İstanbul'da - Son Dakika

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