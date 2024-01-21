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Tiffany & Tomato Bordospor, Nicer Hotel Voleybol'a 3-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Tiffany & Tomato Bordospor, Nicer Hotel Voleybol'a 3-0 mağlup oldu

KFC Kadınlar 1. Lig B Grubu 16. hafta maçında Tiffany & Tomato Bordospor, deplasmanda Malatya ekibi Nicer Hotel Voleybol'a 3-0 yenildi. Ev sahibi takım, başa baş geçen ilk seti 26-24 alarak 1-0 öne geçti. Malatya ekibi, ikinci seti 25-20 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Son sette de hata yapmayan Nicer Hotel Voleybol, seti 25-23 alarak maçı 3-0 kazandı. Bordospor, iki maçlık galibiyet serisini Malatya'da sonlandırdı ve gelecek hafta İmamoğlu Belediyespor ile karşılaşacak.

Tiffany & Tomato Bordospor, Nicer Hotel Voleybol\'a 3-0 mağlup oldu
21.01.2024 - 12:08,
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KFC Kadınlar 1. Lig B Grubu 16. hafta maçında Tiffany & Tomato Bordospor, Malatya deplasmanında Nicer Hotel Voleybol' 3-0 mağlup oldu.

Tiffany & Tomato Bordospor, KFC Kadınlar 1. Lig B Grubu 16. hafta maçında deplasmanda Malatya ekibi Nicer Hotel Voleybol'la karşı karşıya geldi. Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda oynanan maçta başa baş geçen ilk seti ev sahibi takım 26-24 aldı ve 1-0 öne geçti. İkinci sette zorlanmayan Malatya ekibi 25-20 ile durumu 2-0'a getirdi. Büyük heyecana olan son sette de hata yapmayan Nicer Hotel Voleybol seti 25-23 ve maçı 3-0 kazandı.

İki maçlık galibiyet sersi Malatya'da sona eren Bordospor, gelecek hafta evinden İmamoğlu Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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