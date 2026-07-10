TİKA'dan Kazakistan Paralimpik Merkezine Destek - Son Dakika
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TİKA'dan Kazakistan Paralimpik Merkezine Destek

TİKA\'dan Kazakistan Paralimpik Merkezine Destek
10.07.2026 13:26
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TİKA, Kazakistan'daki Paralimpik Eğitim Merkezi'ne spor ekipmanı sağlayarak engelli sporculara destek oldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kazakistan Ulusal Paralimpik Komitesi Kamu Birliği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Kazakistan Kamu Paralimpik Eğitim Merkezi'ne spor ekipmanı desteğinde bulundu.

Astana'daki merkeze temin edilen spor ekipmanlarının teslimi dolayısıyla düzenlenen törene, TİKA Kazakistan Koordinatörü Fuat Erdoğmuş, Paralimpik Eğitim Merkezi Kamu Birliği İcra Direktörü Abdusaid Nazarov ile merkezde eğitim gören sporcular katıldı.

Uluslararası paralimpik hareketinde Kazakistan'ın resmi temsilcisi olan ve ülke sporcularının Paralimpik Oyunları ile uluslararası organizasyonlara katılım süreçlerini yürüten Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Paralimpik Komitesi bünyesindeki Paralimpik Eğitim Merkezi'ne, engelli bireylerin fiziksel gelişimlerini desteklemek, spora erişim imkanlarını artırmak ve sosyal yaşama katılımlarını güçlendirmek amacıyla modern spor ekipmanları sağlandı.

Proje kapsamında teslim edilen ekipmanlarla merkezin sportif altyapısı güçlendirilirken, sporcuların daha uygun koşullarda antrenman yapmaları ve performanslarını geliştirmeleri için imkan oluşturuldu.

Projeyle engelli bireylerin spor yoluyla fiziksel yetkinliklerini geliştirmeleri, özgüven kazanmaları ve toplumsal yaşama daha aktif katılmaları da hedefleniyor.

Kazakistan Paralimpik Eğitim Merkezi İcra Direktörü Nazarov, törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın sağladığı desteğin, sporcuların antrenman süreçlerine önemli katkı sunacağını belirtti.

Yeni ekipmanların sporcuların daha modern ve verimli şartlarda hazırlanmalarına imkan sağlayacağını ifade eden Nazarov, paralimpik sporun gelişimine verdiği katkı dolayısıyla TİKA'ya teşekkür etti.

Nazarov, işbirliğinin engelli bireylerin spora erişimini güçlendiren ve fırsat eşitliğini destekleyen önemli bir adım olduğunu kaydetti.

TİKA Kazakistan Koordinatörü Erdoğmuş da sporun yalnızca fiziksel gelişime değil, bireylerin sosyal hayata katılımına, özgüven kazanmasına ve toplumsal bütünleşmesine de katkı sağladığını söyledi.

TİKA'nın faaliyet gösterdiği ülkelerde toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarına yönelik kalıcı ve sürdürülebilir projeler yürüttüğünü anlatan Erdoğmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Engelli bireylerin sportif faaliyetlere erişimini artırmak, yeteneklerini geliştirebilecekleri uygun ortamların oluşturulmasına katkı sağlamak ve paralimpik spor altyapısının güçlendirilmesine destek olmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Temin edilen ekipmanların sporcularımızın antrenman süreçlerine ve elde edecekleri başarılara katkı sağlamasını diliyoruz."

Kaynak: AA

Kazakistan, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TİKA'dan Kazakistan Paralimpik Merkezine Destek - Son Dakika

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