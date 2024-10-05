Tire 2021 Evinde Çayelispor'a Yenildi

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TFF 3'üncü 2'nci Grup'ta Tire 2021 Futbol Kulübü evinde Çayelispor'a 2-1 yenildi.

Çayelispor, maçın 18'inci dakikasında Hakan Kuş'un penaltı golüyle öne geçti: 0-1. Konuk takım 45'inci dakikada Musa Eren Karakaş ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2. İlk yarı bu skorla sona erdi. Tire temsilcisi 79'uncu dakikada İlker Avşar'ın golüyle umutlansa da Çayelispor sahadan zaferle ayrılmayı başardı: 1-2.

Bu sonuçla İzmir ekibi 2 puanla son sırada kalırken, Karadeniz temsilcisi 6 puana ulaştı.