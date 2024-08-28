Tire 2021 FK, forvet bölgesine 2 takviye birden yaparak Musa Yüksel ile İlker Avşar\'ı kadrosuna kattı

Spor

Tire 2021 FK, forvet bölgesine 2 takviye birden yaparak Musa Yüksel ile İlker Avşar' kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 3. Lig'in yeni ekiplerinden Tire 2021 FK, yeni sezona etkili bir giriş yapmak için transferlere devam ediyor. İzmir ekibi, forvet bölgesine iki transfer birden yaparak geçtiğimiz sezon Muşspor forması giyen İlker Avşar ile Malatya Arguvanspor forması giyen Musa Yüksel'i kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada ise, "Kulübümüz, Musa Yüksel ve İlker Avşar transferi konusunda anlaşmaya varmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Tire 2021 FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynanacak özel maçta yarın Karşıyaka'yı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak olan müsabaka Tire Stadyumunda oynanacak. - İZMİR