Tivibu, NBA final serisini yayınlıyor

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Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, Boston Celtics ile Dallas Mavericks arasındaki NBA final serisinin üçüncü maçını canlı yayınlayacak.

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, NBA'de final maçlarını ekrana taşımaya devam ediyor. Tivibu üzerinden S Sport'dan naklen yayınlanan final serisinin üçüncü maçında Doğu Konferansı lideri Boston Celtics ile Batı Konferansı'nı beşinci bitiren Dallas Mavericks karşılaşıyor. Boston'da oynanan ilk iki maçın ardından Dallas'a taşınan seride durum 2-0 olurken, üçüncü maç 13 Haziran Perşembe gecesi 03.30'da oynanacak. Serinin dördüncü maçı ise 15 Haziran Cumartesi günü, ihtiyaç olması halinde de beşinci maç 18 Haziran Salı günü oynanacak.

Dallas, Boston karşısında parkede

Sürprizlerle dolu Batı Konferansı play-off serilerinin yarı finalinde normal sezonu konferans lideri olarak tamamlayan Oklahoma City Thunder'ı yenerek adını konferans finaline yazdıran Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves ile oynadığı konferans finalini 4-1 kazandı. Luka Doncic ve Kyrie Irving ikilisi play-off serilerine damga vururken, NBA finallerinde rakipleri Boston Celtics ile ilk iki mücadelede istenileni veremedi.

NBA'de normal sezonun en yüksek galibiyet oranına sahip takımı Boston Celtics ise Jayson Tatum önderliğinde 16 yılın ardından tekrar zirveye adını yazdırmak için mücadele ediyor. Doğu Konferansı finalinde Indiana Pacers'ı süpürerek NBA finaline ismini yazdıran Boston Celtics, seride şampiyonluğun favorisi olarak konumlandırılıyor. İlk iki maçta istediği oyunu oynayarak iç saha avantajını sürdüren Celtics, Jaylen Brown, Jrue Holiday ve Jayson Tatum'un güçlü oyunu ile Dallas'ta galibiyet kovalayacak. - İSTANBUL