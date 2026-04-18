TKBL'de Normal Sezon Sona Erdi

18.04.2026 22:09
Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde normal sezon tamamlandı, Zorlu Koleji şampiyon oldu.

Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) normal sezon sona erdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 30. ve son hafta maçlarıyla normal sezon tamamlandı.

Normal sezonu lider tamamlayan Zorlu Koleji Samsun Basketbol, şampiyonluğa ulaşarak Süper Lig'e yükseldi.

Ligde normal sezonu 2 ve 9. sıralar arasında tamamlayan takımlar play-off oynamaya hak kazandı. Eşleşmelerde iki maç kazanan ekipler yarı finale yükselecek.

Halkbank TKBL'de play-off çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Turgutlu Belediyespor-Yalova VİP

İstanbul Gençlikspor-Emlak Konut Gelişim

Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri-Aslan Yol Burhaniye Belediyespor

Fenerbahçe Gelişim-Mersin Gençlerbirliği

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
