TKİ Tavşanlı Linyitspor için harekete geçtiler - Son Dakika
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TKİ Tavşanlı Linyitspor için harekete geçtiler

25.04.2022 12:12
TKİ Tavşanlı Linyitspor için harekete geçtiler

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde taraftarlar, TKİ Tavşanlı Linyitspor için 'adaletin yerini bulacağına' inanıyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde taraftarlar, TKİ Tavşanlı Linyitspor için 'adaletin yerini bulacağına' inanıyor. 3. Lige çıkış maçında TKİ Tavşanlı Linyitspor Tekirdağspor karşılaşması sonrası 2-1 mağlubiyetten sonra Tekirdağ sporda 8 numaralı futbolcunun cezalı olması ve karşılamada kadroda yer almaması gerekirken yer aldığı TKİ Tavşanlı Linyitspor tarafından tespit edilmiş, Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilmiştir. Durumun basında yer almasından sonra Kütahya Sivil Toplum hareketleri Tavşanlı Linyitspor'un yanında olduklarını ve bu haksızlığa göz yumulmaması gerektiğini vurguladılar.

Almanya'dan Wupertal Kütahyalılar Derneği Başkanı İsmail Taşçıoğlu, TKİ Tavşanlı Linyitspor 'a sahip çıktıklarını, şayet bir hata varsa bunun düzeltileceğine inandıklarını söyledi. - KÜTAHYA

TKİ Tavşanlı Linyitspor için harekete geçtiler
TKİ Tavşanlı Linyitspor için harekete geçtiler

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TKİ Tavşanlı Linyitspor için harekete geçtiler - Son Dakika


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