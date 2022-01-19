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Türkiye Pekin'de 7 sporcuyla yer alacak - Son Dakika

Türkiye Pekin'de 7 sporcuyla yer alacak

19.01.2022 11:15

- Türkiye Pekin'de 7 sporcuyla yer alacak TMOK Başkanı Prof. Dr. Erdener: "Sporcularımız en iyi derecelerini yapmak için çaba gösterecekler" Pekin'de 4 Şubat 2022 tarihinde başlayacak olan Beijing Kış Olimpiyat Oyunları'nda sıkı sağlık önlemleri alındı.

- Türkiye Pekin'de 7 sporcuyla yer alacak

TMOK Başkanı Prof. Dr. Erdener: "Sporcularımız en iyi derecelerini yapmak için çaba gösterecekler"

İSTANBUL - Pekin'de 4 Şubat 2022 tarihinde başlayacak olan Beijing Kış Olimpiyat Oyunları'nda sıkı sağlık önlemleri alındı. TMOK Başkanı Prof. Dr. Erdener, Türkiye'nin Kış Olimpiyat Oyunları'na 7 sporcudan oluşan bir ekiple katılacağını söyledi.

Çin'in başkenti Pekin'de 4 Şubat 2022 tarihinde başlayacak olan Beijing Kış Olimpiyat Oyunları'nın dünya barışı için bir araca, sporseverler için de görsel bir şölene dönüşeceğine inanılıyor. Alınan sıkı önlemlerden dolayı sağlıkla ilgili bir sorun yaşanmayacağı da belirtiliyor. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi aynı zamanda Uluslararası Olimpiyat Komitesi Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Türkiye'nin Kış Olimpiyat Oyunları'na 7 sporcudan oluşan bir ekiple katılacağını söyledi.

Sporcuların hepsinin genç ve dinamik olduğunu hatırlatan TMOK Başkanı Prof. Dr. Erdener şu bilgileri verdi: "İyi hazırlanan sporcularımızın hepsi orada en iyi derecelerini yapmak için çaba gösterecekler. Sporcularımızın çoğu kendi alanında önemli dereceler kazanmış, uluslararası deneyime sahipler. Ama Olimpiyat Oyunları çok farklı bir deneyim. Dünyanın en iyileri orada. Dünyanın en iyileri ile yarışmak, dünyanın en iyilerinin hepsiyle yarışmak çok ayrı bir önem taşıyor. Dünyanın en iyileriyle buluşacak olan sporcularımız, mevcut deneyimlerine bir yenisini katacaklar."

1984'ten bu yana tüm Olimpiyat Oyunları'nda görev alıp bu etkinlikleri izlediğini vurgulayan Prof. Dr. Erdener "Özellikle Pekin 2008'in açılış töreni çok fantastik törendi. Unutulmaz mücadelelere sahne oldu" dedikten sonra şunları söyledi: "Çin Halk Cumhuriyeti çok büyük bir ülke, büyük bir nüfusa sahip spor da çok etkin bir ülke. Çin yaptığı tüm organizasyonları büyük bir başarı ve özenle gerçekleştiriyor. İnanıyorum ki, Beijing'de yapılacak 2022 Kış Olimpiyat Oyunlarının açılışı da unutulmayacak. Şimdiden sürprizlerle dolu olduğunu ve unutulmayacak bir şovun sahneleyeceği de tahmin edebiliyorum. Olimpiyat oyunlarına katılan herkes, izole büyük bir alanın içinde yaşayacak. Oraya giriş çıkış olmayacak. Dolayısıyla sağlık açısından ciddi tedbirler alındığını, sağlıklı bir ortam oluşturulduğunu ve bu noktada bir sorun yaşanmayacağını düşünmüyorum."

Bazı ülkelerin açılış törenine üst düzey diplomatik misyonla katılmayacakları, ülke başkanı veya başbakan düzeyinde katılmayacaklarını deklere etmesini değerlendiren TMOK Başkanı Prof. Dr. Erdener, "Bu deklerasyonu yapan ülkelerin tüm sporcuları olimpiyatlarda yer alacaklar. Dolayısıyla şu anki durum itibariyle ortada boykot olarak tanımlanacak bir durum söz konusu değil. Ülke veya en azından sporcu olarak katılım olacak. Bu yüzden tanımların doğru yapılması gerekiyor" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Olimpiyat Oyunları'nın dünyada barış için bir araç olması gerektiğini ifade etti. New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaptığı basın açıklaması sırasında, kendisine yöneltilen Beijing Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine neden katılacağına ilişkin soruyu "Olimpiyat Oyunları son derece önemli bir etkinlik. Aynı zamanda sporun insanları biraraya getirme ve barışı teşvik etmedeki rolünü simgeleyen bir etkinlik. Açılışta bu katı çerçevede ve hiçbir siyasi boyut olmadan yer alarak, Olimpiyat Oyunları'nın dünyada barış için bir araç olduğu mesajını vermek istiyorum" şeklinde yanıtladı.

Türkiye Pekin'de 7 sporcuyla yer alacak
Türkiye Pekin'de 7 sporcuyla yer alacak
Türkiye Pekin'de 7 sporcuyla yer alacak

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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Olimpiyat, Pekin, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Pekin'de 7 sporcuyla yer alacak - Son Dakika Spor


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