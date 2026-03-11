TOFAŞ, AEK'ye Mağlup Oldu - Son Dakika
TOFAŞ, AEK'ye Mağlup Oldu

11.03.2026 22:11
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde TOFAŞ, AEK'ya 96-88 yenilerek 4. mağlubiyetini aldı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu beşinci maçında TOFAŞ, deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımına 96-88 mağlup oldu.

Başkent Atina'daki SUNEL Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 19-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte skoru tersine çeviren TOFAŞ, devre arasına 51-49 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte daha etkili performans sergileyen Yunanistan temsilcisi, son periyoda 72-68 önde girdi. Final çeyreğinde de maçın kontrolünü bırakmayan AEK, sahadan 96-88 galip ayrıldı.

TOFAŞ'ta Jordan Floyd, 20 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Ev sahibi ekipte ise RaiQuan Gray, 13 sayı ve 15 ribauntla "double-double" yaptı.

Daha önce çeyrek final şansını kaybeden TOFAŞ, 4. yenilgisini yaşarken, bir üst turu garantileyen AEK, grupta üst üste 5. galibiyetini aldı.

Kaynak: AA

TOFAŞ, AEK'ye Mağlup Oldu
