TOFAŞ, BKT Avrupa Kupası C Grubu\'na 82-69\'luk Niners Chemnitz galibiyetiyle başladı

TOFAŞ, BKT Avrupa Kupası C Grubu'na 82-69'luk Niners Chemnitz galibiyetiyle başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BKT Avrupa Kupası C Grubu ilk maçında TOFAŞ, Almanya temsilcisi Niners Chemnitz'i 82-69'luk skorla geçti. Karşılaşmada TOFAŞ'tan Yiğitcan Saybir ve Chemnitz'den Fleming beş faulle oyun dışı kaldı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Arturas Sukys (Litvanya), Guido Giovannetti (İtalya), Juan Carlos Garcia Gonzales (İspanya)
TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 4, Mcneace 11, Thurman 8, Efe Postel 2, Reynolds 10, Carter 5, Sadık Kabaca, Nutall 11, Jones 13, Brown 12, Leon Harun Apaydın 6
Niners Chemnitz: Fleming 18, Smith 10, Seric 9, Ceaser 5, Burnham 9, Atkins, King 5, Williams 11, Seckendorff 2
1. Periyot: 22-15
Devre: 46-30
3. Periyot: 60-53
Beş faulle çıkanlar: 39.02 Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), 38.55 Fleming (Niners Chemnitz)
TOFAŞ Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası C Grubu ilk maçında Almanya'nın Niners Chemnitz ekibini 82-69 yendi.
Kaynak: AA
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