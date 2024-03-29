TOFAŞ, Bursaspor İnfo Yatırım\'ı 95-89 mağlup etti

Başköy'de Spor ve Dayanışma İftarı Düzenlendi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Başköy'de spor'a ve dayanışmaya önem verilen bir iftar yemeği düzenlendi. Yemeğe Başköy Muhtar Adayı ve genç iş insanı Deniz Mobilya Mustafa Kaymak, eski futbolcu ve yönetici Fatih Naziksoy, Kulüp Başkanı Celalettin Altay ve Başköyspor taraftarları katıldı. Eski futbolculardan iş insanı Mustafa Kaymak, muhtar seçilse de seçilmese de her zaman Başköy spora destek olacağını sözünü verdi. Kulüp genel kaptanı Fatih Naziksoy da geceye katılarak destek verdi. Kulüp Başkanı Celalettin Altay, 2023-2024 sezonunda Başköyspor kulübünün güçlü olarak kurulmasında çok emekleri olan Murat Han'a ve takım oyuncusu Hüseyin Kızıl'a teşekkür etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen iftar programı, Başköyspor'un geleceği ve spora olan katkılar hakkında sohbetten sonra sona erdi.