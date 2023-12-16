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TOFAŞ, Çağdaş Bodrumspor'u mağlup etti - Son Dakika
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TOFAŞ, Çağdaş Bodrumspor'u mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında TOFAŞ, evinde konuk ettiği Çağdaş Bodrumspor'u 102-82 yenerek galibiyet elde etti.

TOFAŞ, Çağdaş Bodrumspor\'u mağlup etti
16.12.2023 - 18:11,
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Salon: TOFAŞ

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Çağlar Özkan

TOFAŞ: Özgür Cengiz 12, Winston 8, Tevfik Akdamar, Prewitt 16, Batın Tuna, Tolga Geçim 12, O'Brien 25, Sakic 9, Wiley 20, Mustafa Kurtuldum

Çağdaş Bodrumspopr: Artis 17, Warren 4, Alibegovic 16, Fatih Cantitiz 9, Hakan Yapar 2, Moore 13, Ahmet Duverioğlu 9, Cavit Ege Havsa 7, Johnson 5

1. Periyot: 18-30

Devre: 51-47

3. Periyot: 81-54

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Çağdaş Bodrumspor'u 102-82 yendi.

Kaynak: AA
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Zafer Yılmaz, Sigorta, Türkiye, Son Dakika

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