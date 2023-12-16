TOFAŞ, Çağdaş Bodrumspor\'u mağlup etti

17:50 •
Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı•
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Çağlar Özkan
TOFAŞ: Özgür Cengiz 12, Winston 8, Tevfik Akdamar, Prewitt 16, Batın Tuna, Tolga Geçim 12, O'Brien 25, Sakic 9, Wiley 20, Mustafa Kurtuldum
Çağdaş Bodrumspopr: Artis 17, Warren 4, Alibegovic 16, Fatih Cantitiz 9, Hakan Yapar 2, Moore 13, Ahmet Duverioğlu 9, Cavit Ege Havsa 7, Johnson 5
1. Periyot: 18-30
Devre: 51-47
3. Periyot: 81-54
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Çağdaş Bodrumspor'u 102-82 yendi.
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