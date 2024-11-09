Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Mehmet Şahin, Duhan Köyiçi, Tolga Akkuşoğlu
Darüşşafaka Lassa: Enes Berkay Taşkıran 9, Moore 11, Tinkle 22, Gach 12, Ege Demir 10, Tolga Kay, Appleby 6, Muhaymin Mustafa 6, Yiğit Onan 2
TOFAŞ: Reed 10, Alex Perez 18, Yiğitcan Saybir 16, Tolga Geçim 2, Bankston 11, Trifunovic 4, Demircan Demir, Berk Demir 4, Pasecniks 13, Obrien 9
1. Periyot: 15-21
Devre: 36-46
3. Periyot: 58-66
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 87-78 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › TOFAŞ, Darüşşafaka'yı Deplasmada Yendi - Son Dakika
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