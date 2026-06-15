TOFAŞ, Gabe Brown'u Kadarına Kattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TOFAŞ, Gabe Brown'u Kadarına Kattı

TOFAŞ, Gabe Brown\'u Kadarına Kattı
15.06.2026 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOFAŞ, 2026-2027 sezonu için Amerikalı forvet Gabe Brown ile anlaştı. Hoş geldin!

TOFAŞ Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu kadro yapılanma çalışmaları kapsamında Amerikalı forvet Gabe Brown'u kadrosuna kattı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren TOFAŞ, son olarak Fransa'da SIG Strasbourg forması giyen Amerikalı oyuncu Gabe Brown ile anlaşma sağladı. Kolej kariyerini Amerikan Kolej Basketbol Ligi'nin (NCAA) en köklü ve ekol okullarından biri olan Michigan State'te tamamlayan Gabe Brown, koç Tom Izzo yönetimindeki son yılında 11.6 sayı ve 3.8 ribaund ortalamalarını yakalayarak 'NCAA All-Big Ten Mansiyon Ödülü' aldı. Big Ten konferansının en elit oyuncularından biri olarak gösterilen Brown, 2022 yılında Toronto Raptors'ın NBA G-League takımı olan Raptors 905'te forma giydi. Avrupa'ya ilk adımını 2023-2024 sezonunda İtalya'nın Varesa Basket takımıyla atan ve sonrasında Trapani Shark forması giyen Brown, 2025-2026 sezonunu ise Fransa'nın SIG Strasbourg takımında geçirdi ve geride kalan sezonu Fransa Ligi'nde 31 maçta 13.6 sayı (yüzde 35.3 üçlük), 3.1 ribaund, 0.8 asist maç başı ortalama istatistikleriyle tamamladı. 2000 doğumlu ve 2.01 santimetre boyundaki basketbolcu, kısa forvet ve uzun forvet pozisyonlarında görev yapıyor.

TOFAŞ Basketbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Atletizmi, dış şut tehdidi ve enerjik oyun tarzıyla öne çıkan bir isim olan Gabe Brown'a ailemize hoş geldin diyor; 2026-2027 sezonu için başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Tofaş, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TOFAŞ, Gabe Brown'u Kadarına Kattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’yu ölüm korkusu sardı: Kabine, gizli sığınakta toplanacak Netanyahu'yu ölüm korkusu sardı: Kabine, gizli sığınakta toplanacak
Kırgızistan’ın eski çalışma bakanı kurye oldu Kırgızistan'ın eski çalışma bakanı kurye oldu
Galatasaray’da Singo için karar çıktı Galatasaray'da Singo için karar çıktı
Freni patlayan TIR’dan atlayan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı Freni patlayan TIR'dan atlayan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı
Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu’ya telefonda küfür etti Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu'ya telefonda küfür etti
Anlaşma beklenirken İran’dan misilleme tehdidi geldi: Düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız Anlaşma beklenirken İran'dan misilleme tehdidi geldi: Düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız

17:28
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın makam odası olay oldu
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın makam odası olay oldu
17:26
Mauro Icardi, Dursun Özbek’i küplere bindirdi Bakın ne istemiş
Mauro Icardi, Dursun Özbek'i küplere bindirdi! Bakın ne istemiş
17:06
Bakan Kurum “Bugün başladı“ dedi, sandalyesini alan bankanın önüne koştu
Bakan Kurum "Bugün başladı" dedi, sandalyesini alan bankanın önüne koştu
16:17
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye başladı
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı
15:59
Evli adamla yaşamakta ısrar eden 19 yaşındaki Ceyda için bakanlık devrede
Evli adamla yaşamakta ısrar eden 19 yaşındaki Ceyda için bakanlık devrede
15:09
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 17:51:17. #7.12#
SON DAKİKA: TOFAŞ, Gabe Brown'u Kadarına Kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.