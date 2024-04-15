TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında 17 Nisan Çarşamba günü İspanya temsilcisi Lenovo Tenerife ile deplasmanda karşılaşacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Lenovo Tenerife ile Dörtlü Final'e kalma mücadelesi veren TOFAŞ, serinin son maçı öncesi İspanya deplasmanı için yola çıktı.
Deplasmanda 83-77 mağlup olduğu rakibini sahasında 90-81 yenen TOFAŞ, bir kez daha İspanya'ya taşınan serinin son maçında Dörtlü Final hedefiyle parkede olacak.
Mavi-yeşilli kafile, Tenerife deplasmanı için bugün Mustafa V. Koç Spor Tesisleri'nden hareket etti.
Bursa temsilcisi, İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak tarifeli uçakla Barcelona aktarmalı olarak Tenerife'ye ulaşacak.
TOFAŞ, karşılaşmanın son hazırlıklarını Santiago Martin Arena'da gerçekleştirecek.
Kazananın 26-28 Nisan'da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilecek Dörtlü Final'in biletini alacağı serinin üçüncü maçı, 17 Nisan Çarşamba günü TSİ 21.00'de Tenerife'nin sahası Santiago Martin Arena'da oynanacak.
Son Dakika › Spor › TOFAŞ, Lenovo Tenerife ile Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisinin son maçında karşılaşacak - Son Dakika
Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Galatasaray maçında kırmızı kart gören Teknik Direktör Fatih Tekke ile ilgili, 'Çok kolay bir pozisyonda atılması bana biraz tuhaf geldi. Gelip uyarabilirdi. Önümüzdeki haftalara bakacağız' dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi' dedi.
Bafra Kuş Cenneti'nde, Turizm Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Etkinlik, bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini göstermek ve bisiklet turizmini teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi. Samsun Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve birçok bisiklet tutkunu etkinliğe katıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi" dedi.
Samsun'un Bafra ilçesinde görevli polis memuru Ercan Dursun, görevi başında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dursun için Bafra Bölge Trafik istasyon Amirliği bahçesinde tören düzenlendi. 13 yıllık polis memuru olan Dursun'un evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında hakem yönetimini eleştirerek, 'Belki bu 2 puan kayıp ile küme düşeceğiz' dedi. Kılıç, iyi oynadıkları bir maçı kazanamadıklarını ve VAR hakemine olan güvenini kaybettiğini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?