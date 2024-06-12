TOFAŞ, ABD'li Oyun Kurucu Marcquise Reed'i Transfer Etti - Son Dakika
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Spor

TOFAŞ, ABD'li Oyun Kurucu Marcquise Reed'i Transfer Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ, 29 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Marcquise Reed'i transfer etti. Geçen sezon Büyükçekmece Basketbol'da forma giyen Reed, Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunda sayı lideri ve top çalma lideri oldu.

12.06.2024 11:39
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li oyun kurucu Marcquise Reed'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TOFAŞ'ta 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları devam ediyor.

Bursa temsilcisi, geçen sezon Büyükçekmece Basketbol'da forma giyen 29 yaşındaki Reed ile anlaşma sağladı.

Kariyerinde daha önce Chorale de Roanne Basket, SC Prometey Kamianske, JSF Nanterre, BCM Gravelines Dunkerque ve Happy Casa Brindisi takımlarında görev yapan Reed, Onvo Büyükçekmece formasıyla Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunu 30 maçta 21,1 sayı, 3,2 ribaunt ve 3,6 asist ortalamalarıyla tamamladı. ABD'li oyuncu, "normal sezonun sayı lideri" ve "normal sezonun top çalma lideri" ünvanlarının sahibi oldu.

Kaynak: AA

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