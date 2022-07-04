TOFAŞ, Senegalli pivot Boubacar Toure'yi transfer etti - Son Dakika
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TOFAŞ, Senegalli pivot Boubacar Toure'yi transfer etti

04.07.2022 15:46
TOFAŞ, Senegalli pivot Boubacar Toure'yi transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Senegalli pivot Boubacar Toure'yi kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Senegalli pivot Boubacar Toure'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TOFAŞ, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ikinci yabancı transferini pivot bölgesine gerçekleştirdi.

Mavi-yeşilli kulüp, son iki sezonu Fransa'nın ELITE ProA takımlarından Chorale de Roanne'de geçiren pivot Boubacar Toure ile anlaşma sağladı.

Kolej kariyerini Amerikan Kolej Basketbol Ligi (NCAA) takımlarından Grand Canyon Antelopes ve Eastern Michigan Eagles'da geçiren, Eastern Michigan University'den mezun olduğu 2019-2020 sezonunda Mid-American Conference (MAC) All-MAC Savunma Takımı'na seçilen ve All-MAC mansiyon ödülü alan Boubacar Toure, Fransız temsilcisi Chorale de Roanne'de 2021-2022 sezonunu 28 maçta 9,6 sayı, 7,3 ribaund ve 1,1 blok ortalamalarıyla tamamladı.

Senegal Milli Takımı forması giyen 27 yaşındaki oyuncu, ülkesinin FIBA 2023 Dünya Kupası elemeleri kadrosunda da yer alıyor.

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Chad Brown Yukatel Merkezefendi'de Chad Brown Yukatel Merkezefendi'de
Kaynak: AA

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