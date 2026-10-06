TOFAŞ, son şampiyon JL Bourg'u deplasmanda 89-82 yenerek BKT'de 2'de 2 yaptı

TOFAŞ, son şampiyon JL Bourg'u deplasmanda 89-82 yenerek BKT'de 2'de 2 yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TOFAŞ, BKT Avrupa Kupası C Grubu ikinci maçında deplasmanda son şampiyon Cosea JL Bourg'u 89-82 mağlup etti. Kupada 2'de 2 yapan Bursa temsilcisi, 3. hafta 14 Ekim Çarşamba günü Karadağ'ın Buducnost VOLI Podgorica takımını konuk edecek.
TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası C Grubu ikinci maçında deplasmanda Fransa'nın Cosea JL Bourg ekibini 89-82 yendi.
Ekinox Salonu'nda oynanan maçta TOFAŞ, son şampiyon JL Bourg'a karşı ilk periyodu 21-18 geride tamamladı.
İkinci periyotta daha etkili olan TOFAŞ, skoru tersine çevirerek soyunma odasına 49-40 önde gitti.
Son çeyreğe 67-64'lük skor avantajıyla giren TOFAŞ, parkeden 89-82 galip ayrıldı.
TOFAŞ'ta Bryce Jones 18, Zach Nutall 17 sayı kaydetti.
Kupada 2'de 2 yapan Bursa temsilcisi, 3. hafta mücadelesinde 14 Ekim Çarşamba günü Karadağ'ın Buducnost VOLI Podgorica takımını konuk edecek.
Kaynak: AA
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