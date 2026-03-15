Üye Girişi
Son Dakika Logo

TOFAŞ Uzatmada Bursaspor'u Yendi

15.03.2026 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar

Bursaspor Basketbol: Childress 31, Yavuz Gültekin 14, Konontsuk 8, Nnoko 13, Georgeshunt 11, Berk Can Akın 5, Delaurier 7, Onar, Smith 20, King 4

TOFAŞ: Perez 16, Sadık Kabaca 7, Blazevic 24, Besson 20, Furkan Korkmaz 3, Floyd 11, Özgür Cengiz 5, Tolga Geçim 12, Kidd 17

1. Periyot: 26-26

Devre: 50-55

3. Periyot: 78-76

Normal süre: 103-103

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında TOFAŞ, normal süresi 103-103 berabere biten maçta Bursaspor Basketbol'u ilk uzatma sonucunda 115-113 yendi.

Kaynak: AA

Bursaspor, Basketbol, Sigorta, Türkiye, Tofaş, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı
İsviçre, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı

22:39
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın’a serum bağlandı
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın'a serum bağlandı
22:13
İsrail, Lübnan’a fosfor bombası attı
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı
22:00
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
21:53
Beşiktaş, 10 kişi kalan rakibi karşısında sürprize izin vermedi
Beşiktaş, 10 kişi kalan rakibi karşısında sürprize izin vermedi
21:38
Katy Perry, klip çekiminde alevler içinde kaldı
Katy Perry, klip çekiminde alevler içinde kaldı
21:06
İsrail’in F-35I uçakları İran’a doğru yola çıktı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 23:28:42. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.