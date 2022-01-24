Üye Girişi
Tokat Belediye Plevne'de Fenerbahçe galibiyetinin sevinci yaşanıyor - Son Dakika

Tokat Belediye Plevne'de Fenerbahçe galibiyetinin sevinci yaşanıyor

24.01.2022 15:29
Tokat Belediye Plevne'de Fenerbahçe galibiyetinin sevinci yaşanıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Tokat Belediye Plevne'nin başantrenörü İlker Altan, deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta karşısında alınan galibiyetin kendileri için iyi bir sonuç olduğunu söyledi.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Tokat Belediye Plevne'nin başantrenörü İlker Altan, deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta karşısında alınan galibiyetin kendileri için iyi bir sonuç olduğunu söyledi.

Başantrenör İlker Altan, AA muhabirine, Fenerbahçe HDI Sigorta maçıyla ilgili doğru analizler yaptıklarını belirterek, "Maçta yapmak istediklerimizi sahaya yansıttık. Fenerbahçe'yi hataya zorladık ve özellikle servisteki etkinliklerini azalttık. Servis karşılama performansımız yükselince, istediğimiz voleybolu oynayabildik. Bizim için iyi bir sonuç oldu. Maçı deplasmanda 3-1 kazandık. Hem voleybol seviyemizin geldiği nokta hem de galibiyet için oyuncularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Altan, oyuncalarından Rene Teppan'a geçen hafta başında Olympiacos takımından teklif geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Oyuncuyla yollarımızı ayırmak istemiyorduk. Teknik ekip ve yönetim olarak bu ayrılığa sıcak bakmadık fakat oyuncumuz ayrılma talebini bize iletti ve kariyerini bu şekilde devam ettirme konusunda ısrarını belirtti. Bu gelişmenin ardından oyuncu arayışlarına girdik ve geçmişte ülkemizde de forma giyen 28 yaşındaki John Wendt ile görüşmelere başladık. Son Fransa şampiyonu Cannes'dan kadromuza katmak istediğimiz bu oyuncunun transferi için de önemli ölçüde yol kat ettik. John Wend ile prensipte anlaştık. Rene Teppan'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

YORUMLAR
500

Fenerbahçe, voleybol, Sigorta, Tokat, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tokat Belediye Plevne'de Fenerbahçe galibiyetinin sevinci yaşanıyor - Son Dakika Spor


Otopsi raporu ortaya koydu! Pınar Gültekin diri diri yakılmış! Otopsi raporu ortaya koydu! Pınar Gültekin diri diri yakılmış!         
15:32
Uçurumun dibinde bulunmuştu! Herkes atıldı sanıyordu! Sevgilisiyle tartışınca intihara teşebbüs etmiş Uçurumun dibinde bulunmuştu! Herkes atıldı sanıyordu! Sevgilisiyle tartışınca intihara teşebbüs etmiş         
15:19
Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek         
15:12
Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor         
14:26
Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu         
13:40
Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler         
12:34
4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım 4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım         
12:07
Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti! Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!         
11:59
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57
Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi         
11:29
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27

Son Dakika Haberleri
15:23 Alparslan: Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alparslan kayıp, Akça obadan kaçtı!
15:18 Acun Ilıcalı'nın eli boşta kaldı! Bitirdiği transferi Fenerbahçe'ye kaptırdı
15:12 Yok böyle şans! ABD'de bir kadın 3 milyon dolarlık piyango ödülünü spam klasöründe buldu
15:11 Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek
15:10 Gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itirazda bulundu! Tahliyesini talep etti
15:06 Mustafa Sarıgül'ün partisinde 'tokat' krizi büyüdü: Karakolluk oldular
14:58 Kılıçdaroğlu, enerji kesintisi kararına tepki gösterdi: Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı
14:54 AFAD'dan kritik uyarı geldi! Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
14:53 Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor
14:50 2018 seçimlerini bilen şirketin son anketi! Rakamlar liderleri kara kara düşündürecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 15:37:05. #1.12#
SON DAKİKA: Tokat Belediye Plevne'de Fenerbahçe galibiyetinin sevinci yaşanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement