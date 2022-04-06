Tokat Belediye Plevne'de ligde kalmanın mutluluğu yaşanıyor - Son Dakika

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Tokat Belediye Başkanı ve Tokat Belediye Plevne Kulüp Başkanı Eyüp Eroğlu, teknik heyet ve oyuncularının çok iyi performans göstererek ligde kaymayı başardıklarını belirtti.

Tokat ekibi, 2021-2022 voleybol sezonunda ligde topladığı 28 puanla 10. sırada yer aldı.

Eroğlu, AA muhabirine, voleybolda sezonun tamamladığını hatırlattı.

Tokat Belediye Plevne'nin bir spor kulübü olduğunu anlatan Eroğlu, "Plevnespor kulübümüz başta voleybol, futbol, masa tenisi, kros gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Voleybol takımımız da uzun süredir Süper Lig'de mücadele ediyor." dedi.

Tokat Belediye Plevne'nin iyi mücadele ettiğini vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Takımımız bu sezon en düşük bütçeli takım olmasına rağmen teknik heyet ve oyuncularımız çok iyi performans gösterdi. Ligde kaldık. En az para harcayarak ligde kalan bir takımız. Hocamız ve voleyboldan sorumlu arkadaşlarımız bu işi öğrendi. Yetenekli sporcular alıyorlar, az para veriyorlar, onu yetiştiriyorlar. Bazen bonservis ücretleri dahi elde ediyoruz. Belediye Plevnespor, Türkiye'de bir marka."