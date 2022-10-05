SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Necmi AvcıARKAS SPOR: Ulaş, Mirza, Burutay, Efe, Bertuğ, Mcdonnell, Ahmet, Caner, Enes, Enis Ali, GökçenTOKAT BELEDİYE PLEVNE: Ahmetcan, Atakan, Kaan, Berkun, Berkay, Rıfat Mehmet, Ali İhsan, Eren, Mustafa, HasanSETLER: 25-15, 25-19, 25-10
SÜRE: 62 dakika (20, 22, 20)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2'nci hafta mücadelesinde Arkas Spor, evinde Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-15, 25-19 ve 25-10'luk skorlarla sona erdi.
Son Dakika › Spor › Tokat haberleri! Tokat Belediye Plevne: 3-0 - Son Dakika