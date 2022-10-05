Tokat haberleri! Tokat Belediye Plevne: 3-0 - Son Dakika
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Tokat haberleri! Tokat Belediye Plevne: 3-0

05.10.2022 19:20
Tokat haberleri! Tokat Belediye Plevne: 3-0

Tokat haberler... SALON: İzmir AtatürkHAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Necmi AvcıARKAS SPOR: Ulaş, Mirza, Burutay, Efe, Bertuğ, Mcdonnell, Ahmet, Caner, Enes, Enis Ali, GökçenTOKAT BELEDİYE PLEVNE: Ahmetcan, Atakan, Kaan, Berkun, Berkay, Rıfat Mehmet, Ali İhsan, Eren, Mustafa, HasanSETLER: 25-15, 25-19, 25-10SÜRE:...

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Necmi Avcı

ARKAS SPOR: Ulaş, Mirza, Burutay, Efe, Bertuğ, Mcdonnell, Ahmet, Caner, Enes, Enis Ali, GökçenTOKAT BELEDİYE PLEVNE: Ahmetcan, Atakan, Kaan, Berkun, Berkay, Rıfat Mehmet, Ali İhsan, Eren, Mustafa, HasanSETLER: 25-15, 25-19, 25-10

SÜRE: 62 dakika (20, 22, 20)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2'nci hafta mücadelesinde Arkas Spor, evinde Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-15, 25-19 ve 25-10'luk skorlarla sona erdi.


- İzmir
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'Maximum Karşıyaka Kart'ın tanıtımı yapıldı 'Maximum Karşıyaka Kart'ın tanıtımı yapıldı Arkas Spor'un konuğu Tokat Belediye Plevne Arkas Spor'un konuğu Tokat Belediye Plevne
Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Ahmet Caner, İzmir, Tokat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tokat haberleri! Tokat Belediye Plevne: 3-0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat haberleri! Tokat Belediye Plevne: 3-0 - Son Dakika
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