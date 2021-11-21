Tokat Pelediyesi Plevne: 3-0

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Gani ArslanALTEKMA: Cafer Kirkit (xxx), Ertuğrul Gazi Metin (xxx), Maksim Buculjevic (xx), Hugo Hamacher (xxx), Yunus Emre Tayaz (xxx), Oğuzhan Tarakçı (xx), Mehmet Özbek (xx), Hüseyin Şahin (xx), Ömer Furkan Dur...

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