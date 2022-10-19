STAT: Balıkesir Atatürk
HAKEMLER: Alirıza Altunbakır, Mehmet Gökhan Ceylan, Muhammet Mahmut DelimazıBAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR: Yasin Yiğit - Berkay (Dk. 79 Hüseyin), Görkem, Enes, Bedirhan, Umut Can (Dk. 70 Hasan Turhan), Hasan Can (Dk. 70 Doğanay), Berk (Dk. 46 Sedat Yiğit), Güney Çelik, Ümit (Dk. 85 Ali Fuat), Abdullah YEŞİLYURT DÇ OFSPOR: Mızhat Burak (Dk. 46 Bilal) - Bora, Miraç, Hamza, Oktay, Vedat (Dk. 87 Orkun Ahmet), Fatih Mert, Ömer (Dk. 75 Göktuğ), Muhammet Serdar, Gökdeniz (Dk. 75 Muhammed Furkan), Sertan (Dk. 58 Ali)GOL: Dk. 67 Oktay (Yeşilyurt DÇ Ofspor)
SARI KARTLAR: Hüseyin, Doğanay (Balıkesirspor), Muhammed Furkan, Hamza (Yeşilyurt DÇ Ofspor)
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda TFF 2'nci Lig ekibi Baynet İnşaat Balıkesirspor, 3'üncü Lig temsilcisi Yeşilyurt DÇ Ofspor'a evinde tek golle yenilerek elendi: 0-1. Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekibin golünü 67'nci dakikada Oktay atarak takımını üst tura taşıdı.
Son Dakika › Spor › Tokat spor haberi... Baynet İnşaat Balıkesirspor - Yeşilyurt DÇ Ofspor: 0-1 - Son Dakika